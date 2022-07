Desde que se dieron a conocer los audios entre el ex comisario Villarejo y el periodista García Ferreras, no hay día que pase que Pablo Iglesias no aproveche la ocasión para presentarse como una víctima del sistema y arengar sus proclamas de líder perseguido por las “cloacas del Estado” que le impidieron llegar a presidente del Gobierno.

Incluso se permite hacer chistes ante los periodistas de un hipotético Gobierno con Oriol Junqueras, Otegui, Rufián, Echenique y Yolanda Díaz y de mandar, metafóricamente hablando, al cementerio de Mingorrubio a Ferreras para que descanse junto a Franco. Pero hablando de muertos a Pablo Iglesias no lo ha matado Ferreras, otrora periodista idolatrado por la izquierda, y ahora defenestrado por misma izquierda mediática de este país que lo ensalzó hasta los altares, ni los medios de comunicación ni tampoco los grandes grupos de comunicación, se ha matado él solito. Lo que debería hacer Pablo Iglesias y su formación política, Unidas Podemos es denunciar el caso ante la Justicia por haber divulgado noticias falsas, pero mucho me temo que van a seguir utilizando este caso en beneficio propio durante mucho tiempo para presentarse como víctimas del sistema. De momento, la estrategia les está funcionando a las mil maravillas porque la última encuesta del CIS otroga a la formación morada, un fuerte ascenso en porcentaje de votos, casi cuatro puntos más que en la última y se consolida como tercera fuerza política, por delante de Vox. Y van a seguir exprimiendo el limón porque dentro de menos de un año hay elecciones autonómicas y municipales y Unidas Podemos que estaba en caída libre está remontando el vuelo. El primer deber de todo periodista es contrastar la información y no divulgar bulos ni rumores. Esto es de primero de carrera. Hay una clase de periodistas en este país, por suerte son muy pocos, que publican informaciones, sin contrastarlas debidamente, dando pábulo a rumores y a noticias falsas. Muchos de estos periodistas aparecen a diario en tertulias radiofónicas y televisivas y se presentan como los grandes gurús del periodismo patrio. En el caso de Ferreras creo debería haber aprovechado su programa para pedir disculpas públicaente y reconocer que se ha equivocado, difundiendo esa información que él mismo reconocía que estaba cogida con alfileres y era burda, según sus propias palabras. Todos los periodistas deberíamos hacer un poco de autocrítica y apostar por el periodismo serio y riguroso, que vuelvo a repetir es el que se ejerce mayoritariamente en este país por parte de los profesionales y medios de comunicación, pero como en todo, siempre hay excepciones. Dicho esto. Prefiero vivir en una democracia, aunque no sea perfecta como la nuestra, que en un régimen con Pablo Iglesias de presidente del Gobierno. Ya sabemos su opinión sobre los medios de comunicación privados, que según él atacan la libertad de prensa. Defiende un control público de los medios. Eso sí que acabaría con la libertad de prensa y con la libertad de opinión. Solo hay qué ver los países donde se ejerce un periodismo controlado desde el Estado: Bolivia, Venezuela, Cuba, Corea del Norte o Rusia son ejemplos que lo ilustran perfectamente. Hace muchos años el ex presidente José María Aznar, con el que comparto muy pocas cosas, dijo una verdad incuestionable. Si Pablo Iglesias llega al poder, no se refería a ocupar una vicepresidencia segunda en un Gobierno de coalición; él y muchos como él estarían en la cárcel por expresar sus ideas. Estos audios han sido difundidos y todo el mundo ha podido escucharlos. No sé si en otras circunstancias esto hubiera sido posible. Mucho me temo que no.