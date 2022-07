El BCE ha subido medio punto los tipos de interés para contener la inflación, más de lo esperado inicialmente que era un 0,25% y se han disparado las alarmas, sobre todo entre los tenedores de hipotecas a tipo variable que tendrán que pagar más dinero por su préstamo. Algunos cambiaron su hipoteca a tipo fijo, previendo una subida de tipos, que hace ya tiempo anunciaba el BCE.

También los créditos empresariales se van a ver afectados por esta alza de los tipos de interés.

No es nada descartable que antes de que finalice el año, el BCE anuncie una nueva subida de tipos.

Cuando los tipos de interés estaban a cero o incluso en tasas negativas se beneficiaron de esa rebaja en el precio del dinero todos aquellos que tenían contratadas hipotecas a tipo variable. Desde 2011 que el BCE no ha subido los tipos dentro de una política expansiva para favorecer el crecimiento económico.

Ahora la situación actual derivada de la guerra de Ucrania y con la inflación disparada les ha hecho cambiar de política económica.

La inflación interanual de la UE alcanzó el 9,6% en junio. Un año antes era del 2,2%. Volver a esa tasa es el objetivo que se ha marcado el BCE.

Durante estos 11 años de descensos continuos, los que tenían sus ahorros en el banco, no podían contratar ningún tipo de producto de renta fija, que no fueran fondos de inversión como: plazos o depósitos porque no se remuneraban. Incluso muchos bancos han pasado a cobrar una comisión por tener el dinero en la cuenta, a partir de un determinado saldo.

Ahora ha cambiado la tortilla y es de esperar que los bancos ofrezcan productos de renta fija como depósitos, láminas financieras o plazos, con los que los clientes puedan sacar algo de rentabilidad a sus ahorros. No vamos a volver a un escenario de altas rentabilidades, cuando los bancos pagaban un 3% o un 4%, incluso más por nuestro dinero, dependiendo de la necesidad de captar pasivo que tuvieran.