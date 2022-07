Finalmente, À Punt no retransmitirá la Entada de Moros y Cristianos de Ontinyent. Las conversaciones entre el alcalde de Ontinyent Jorge Rodríguez y el director general del ente, Alfred Costa no han fructificado. La televisión autonómica alega falta de personal y medios para cubrir el evento. Serán las televisiones privadas quienes se encarguen de hacerlo para darle la máxima difusión.

Consideradas de Interés Turístico Nacional, la Entrada de Moros y Cristianos de Ontinyent es un acontecimiento lo suficientemente importante, que bien merecen la atención de una televisión pública que pagamos todos los valencianos.

Las televisiones autonómicas nacieron con el objetivo de convertirse en voceros del Gobierno de turno. Con gobiernos de derecha y con gobiernos de izquierda.

TV3 o Telemadrid son dos claros ejemplos de medios de comunicación públicos al servicio del poder, pero lo mismo pasa con el resto de televisiones autonómicas: Galicia, Castilla-La Mancha, Aragón. Solo una comunidad autónoma, Cantabria, no dispone de una televisión autonómica. Una decisión que tomó su presidente, Miguel Ángel Revilla.

Nacieron supuestamente con otra intención, pero no cumplen con la función pública para la que fueron creadas y se han convertido en un instrumento político para ganar votos y colocar amiguetes. Son absolutamente deficitarias y tienen una bajísima audiencia.

Según el último informe de la consultora GECA, À Punt ocupa el lugar decimo quinto de un total de 22 cadenas autonómicas, con un share del 2,1%. Son datos de 2019. No he encontrado datos más recientes. El presupuesto para la televisión y radio pública valenciana fue de 68,16 millones de euros. El grupo Corporació Valenciana de Mitjans de Comunicació (CVMC) registró en 2020 unas pérdidas consolidadas de 56,89 millones de euros que no incluyen la aportación de la Generalitat establecida en el contrato programa por el servicio público que presta. En 2019, la televisión pública perdió 11,69 millones de euros.

Algunas formaciones políticas apuestan por el cierre de las televisiones autonómicas.