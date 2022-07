Hace unos años el entonces ministro de Industria, Turismo y Comercio Miguel Sebastián ya propuso eliminar el uso de la corbata para ahorrar energía. Estábamos muy lejos de la situación de ahora con los precios de los combustibles por las nubes y la invasión de Rusia. Muchos se lo tomaron a broma. Incluso, el entonces presidente del Congreso, José Bono regalaba corbatas a aquellos diputados que no la llevaban puesta para que cumplieran con el protocolo. La idea de no llevar corbata no fue suya. La copió de un ministro japonés que optó por eliminar esta prenda de vestir para pasar menos calor durante el verano y así usar menos el aire acondicionado.

El problema de Pedro Sánchez es que, tras anunciar la medida se ha subido a un helicóptero del ejército para desplazarse desde Moncloa hasta la base de Torrejón para desde ahí coger el Falcon para viajar a los Balcanes. Un viaje al que, por cierto, no han sido invitados todos los medios de comunicación. Es evidente que en un viaje oficial, el presidente del Gobierno no puede prescindir del avión, pero sí que podría haberse ahorrado el trayecto en helicóptero, cogiendo el coche oficial. Pedir a los españoles esfuerzos de ahorro energético como que pongamos menos el aire acondicionado durante el verano o que moderemos el uso de la calefacción en invierno, y una hora después subirse a un helicóptero para recorrer 26 kilómetros, cuando los podría haber efectuado en coche es predicar y no dar ejemplo. Todos tenemos que ahorrar. Además, vale la pena hacerlo ahora antes de que haya cortes de suministro. Todo va a depender de lo que haga Rusia con el gas. De momento, ya ha cortado el suministro a algunos países como Letonia, Estonia, Polonia o Finlandia. Y no es nada descartable que la lista de países aumente en los próximos meses. El invierno está cerca y la situación puede empeorar, si no tomamos medidas antes. Pero suena un poco a chiste que el presidente del Gobierno pida esfuerzos a los ciudadanos y no se aplique el cuento.