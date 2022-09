La inflación ha disparado el precio de la cesta de la compra que ha subido de media en el último año más de un 15%, aunque algunos productos lo han hecho el 40% o el 50% o incluso mucho más, como es el caso del aceite de girasol que se ha incrementado un 118%, según datos de la OCU. Las grandes superficies sí han repercutido el alza de los precios en los productos.

La idea de la ministra de Trabajo Yolanda Díaz de acordar una cesta con 30 productos básicos por 30 euros, algo que ya hizo el ex presidente francés Nicolas Sarkozy en Francia y no fue tildado de bolchevique, es positiva desde el punto de vista de que las familias más vulnerables y que peor lo están pasando durante la crisis puedan acceder a alimentos básicos que de otra forma no podrían. De hecho, muchas se han visto obligadas a cambiar sus hábitos alimentarios. En este sentido, es intachable, sobre todo en un momento como el que estamos, donde muchas familias no pueden llegar a fin de mes.

Una medida que ha sido calificada de electoralista por parte de la oposición o de no ser de su competencia, como le recordaba la ministra de Defensa, Margarita Robles.

Pero como todas las medidas tiene sus pros y sus contras. El principal problema que yo veo es el efecto que esta medida puede tener sobre el pequeño comercio y sobre el sector primario.

En el caso del pequeño comercio porque no puede hacer frente a una medida de este tipo debido a los estrechos márgenes con los que ya trabajan y son ventas que pierden. Y respecto al sector primario, si esto no va a suponer que todavía tengan que vender más bajos sus productos de lo que ya lo hacen los agricultores.

Cuestión aparte es saber, si las grandes superficies, de momento solo Carrefour ha dicho que sí, no repercutirán el alza en otros productos que no están en la cesta.