La figura del rey emérito don Juan Carlos vuelve a ser usada por la izquierda de este país, socios del actual Gobierno de coalición para arremeter contra la jefatura del Estado, a raíz de la invitación que ha recibido don Juan Carlos para asistir al funeral de la reina Isabel II del Reino Unido.

Quienes representarán a España en el funeral de Estado de la reina Isabel II son los reyes de España Felipe VI y doña Letizia.

El rey emérito don Juan Carlos y doña Sofía acuden a título personal porque han sido invitados por la Casa Real británica. Don Juan Carlos no va en calidad de jefe del Estado entre otras cosas porque ya no lo es, y, por tanto, en aquellos actos en los que participe o sea invitado no representa a España.

Tras conocerse la invitación se ha formado un enorme revuelo sobre si debe asistir o no al entierro de Isabel II, como si la decisión fuera competencia del Gobierno.

Sobre el rey emérito no existe ninguna condena ni ha sido imputado por ningún delito, por tanto es libre de asistir donde quiera.

Sin embargo, la izquierda vuelve a utilizar su figura para dañar a la jefatura del Estado y a su institución.