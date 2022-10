Todas las encuestas de opinión dejan fuera a Ciudadanos en las próximas elecciones autonómicas y municipales. En las generales los resultados no son mucho mejores. La formación naranja no ha conseguido despegar desde que Inés Arrimadas cogió las riendas del partido.

La fuga de votos al PP no cesa. La nueva dirección no ha tomado ninguna determinación para revertir la situación. Algunas voces críticas han pedido el cese de Inés Arrimadas y la convocatoria de un congreso extraordinario para elegir una nueva dirección. Una refundación que todavía no ha llegado.

Pero personalmente creo que no es una cuestión de personas sino de proyecto político.

Yo que he sido votante de Ciudadanos, lamento profundamente la situación en la que se encuentra el partido, de descomposición interna porque dentro de la formación naranja todavía hay personas muy valiosas como el diputado Edmundo Bal.

El gran error de Ciudadanos que no le han perdonado sus votantes y simpatizantes fue no haber pactado cuando tuvieron la oportunidad de hacerlo un Gobierno de coalición con Pedro Sánchez que hubiera dejado fuera de las instituciones a los independentistas.

Recordemos que Ciudadanos surge en Cataluña como respuesta al independentismo de ERC, JuntsxCat y la CUP. Cuando tuvieron la oportunidad de dejar fuera de las instituciones a los independentistas no lo hicieron, tampoco cuando ganaron las elecciones en Cataluña.

Las razones de la desaparición de Ciudadanos son distintas de las de otro partido que también naufragó como fue UPyD.

El error de Albert Ribera fue alinearse con el PP, descartando otros acuerdos con otras formaciones. Ciudadanos era una opción política de corte liberal y centrista, que abandonó sus posiciones ideológicas para acercarse al PP.