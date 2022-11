Uno escucha las intervenciones en la Asamblea de Madrid entre la oposición y la presidenta de la Comunidad de Madrid y uno se pregunta si entre tanto acalorado debate hay tiempo para la gestión municipal. Me temo que no. No he escuchado a la oposición del PSOE ni a Mas Madrid, ni una sola propuesta para acabar con la huelga en la sanidad pública. Todo son reproches y pocas propuestas.

La sensación que uno tiene aunque no viva en Madrid es que el único objetivo es acabar con Ayuso y no con sus políticas. Lo normal es que un pleno se hagan propuestas para mejorar la vida de los ciudadanos y no para insultar al adversario político, como a menudo ocurre. Seguramente es muy mejorable la gestión de Díaz- Ayuso en muchos aspectos, no lo discuto, pero a la líder de la oposición, Mónica García no le he escuchado ni una sola propuesta, solo criticar la gestión de Ayuso de una manera feroz. Los ataques van muchas veces más allá de la gestión política, donde se debería poner el foco y afectan al ámbito personal, lo cual es absolutamente rechazable, venga de quien venga. Los ciudadanos están hartos de ver en qué se ha convertido la política. De hecho, la desafección que existe entre los políticos y los ciudadanos es cada vez mayor. La Asamblea de Madrid se ha convertido en un auténtico circo donde la oposición se dedica a linchar literalmente a la presidenta Díaz- Ayuso. Por su parte, Díaz- Ayuso utiliza siempre que puede la figura de Pedro Sánchez para declinar responsabilidades, como ha ocurrido con el tema de la huelga de la sanidad pública, reclamando más médicos, cuando la sanidad es una de las competencias transferidas a las CCAA, y por tanto, es responsabilidad de los gobiernos autonómicos su gestión.