La práctica desaparición del delito de sedición por el cual fueron condenados los líderes del “procés” a penas de 13 años de cárcel por quebrar el orden constitucional supone una reducción muy importante de las penas a las que tendrían que enfrentarse los líderes fugados como Carles Puigdemont y Marta Rovira. También se verá reducida la inhabilitación a un máximo de ochos años, lo que despeja la vuelta a la carrera política del presidente de ERC, Oriol Junqueras.

En otros países con penas mucho menores por delitos similares, que es el argumento al que se acoge el Gobierno, no se dan las circunstancias que concurren en España, donde no es nada descartable que vuelvan a repetirse unos hechos como los que se produjeron el 1-O, tal como señalaron los líderes del “procés” nada más salir de la cárcel, gracias al indulto concedido por el Gobierno de Pedro Sánchez.

Los políticos catalanes no solo no se han arrepentido sino que han dicho que lo volverían a hacer. No ha habido ninguna clase de arrepentimiento sino que se han reafirmado en su conducta.

El riesgo es que ahora vuelva a ocurrir, pero con sensación de impunidad.

La reducción del delito de sedición de 15 a 5 años es una nueva concesión al independentismo catalán para que Sánchez continúe en La Moncloa.

Los hechos por los que fueron juzgados los líderes del “proces” son de una gravedad enorme porque perseguían romper con la unidad de España. Un delito que en algunos países como Francia o Alemania lleva aparejada la cadena perpetua.

El Gobierno ha contentado a sus socios de investidura de ERC mediante esta reforma del Código Penal. Una decisión pactada con ERC desde hace tiempo.

Reducir las penas es minimizar un problema que existe en España en una parte de su territorio.

Primero fue el indulto y ahora la reforma del delito de sedición. ¿Qué será lo próximo? ¿El referéndum de independencia?

El independentismo catalán no ha variado un ápice su hoja de ruta que no es otra que celebrar un referéndum de autodeterminación para segregarse de España y declarar un Estado independiente, algo que por otra parte nunca lo va a reconocer la UE.

Igual que no se contentaron con los indultos, reclamaban la amnistía, tampoco lo van a hacer ahora con la reducción de las penas por sedición.

Comparto las palabras que el periodista Eduardo Sotillos ha colgado en su muro de Facebook:

"La Constitución se fundamenta en la indisoluble unidad de la Nación española, patria común e indivisible de todos los españoles"

A partir de ahora va a ser difícil intentar impedir que ese texto no sea vulnerado.

Ya no habrá sediciosos, sino alborotadores callejeros. Asistiremos con normalidad a los "botellones" independentistas, aunque el calimocho se reparta desde un Govern o un Parlament.

El president Pere Aragonés se jacta de haber llegado a un acuerdo con el Estado para eliminar el delito de sedición. Confirma lo que era una sospecha fundada, que el gobierno había pactado con ERC esta decisión hace tiempo.

Los argumentos sobre la homologación con las legislaciones europeas son una nube de humo, rechazados ya por el Tribunal Supremo.

En todo caso, una discusión semántica sobre la denominación de un delito que afecta a la integridad nacional no puede oscurecer la realidad: En España hay fuerzas que ya han intentado la secesión y políticos que anuncian que lo volverán a hacer. A partir de ahora con sensación de impunidad.