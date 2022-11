Isabel Díaz Ayuso le está comiendo el terreno a Núñez Feijóo a pasos agigantados. Ya sabemos cómo acabó Pablo Casado por enfrentarse a la presidenta y cómo puede acabar Núñez Feijóo si sigue los mismos pasos. El portazo a la renovación del CGPJ obedece a exigencias de la propia presidenta de la Comunidad de Madrid de no ceder ante el Gobierno de Sánchez.

La confrontación entre Sánchez y Ayuso van más allá del ámbito político.

El nuevo líder del PP está cayendo en los mismos errores de Pablo Casado. Lo primero que tenía que haber hecho cuando llegó a Génova es destituir a Cuca Gamarra como portavoz del PP en el Congreso de los Diputados y recuperar a Cayetana Álvarez de Toledo, cesada por Casado.

Las encuestas de momento le van bastante bien al líder del PP, sin embargo, el PSOE va recortando posiciones y los puntos que le sacaba de ventaja cuando se hizo cargo del partido se van estrechando.

Feijóo que no ha salido airoso de ninguno de los dos debates en los que ha participado en el Senado con Pedro Sánchez aunque se le presumía mayor experiencia política que su antecesor, comete errores e imprecisiones de principiante cuando maneja datos económicos que dejan a las claras, no voy a decir insolvencia, pero sí cierta improvisación en sus discursos.

La única que hoy por hoy le puede disputar la presidencia del Gobierno a Pedro Sánchez se llama Isabel Díaz Ayuso. Lo sabe Sánchez y lo saben en el PP.