Tras la reforma del delito de sedición que busca rebajar las penas a los condenados por el “procés”, Ciudadanos ha propuesto al PP que presente una moción de censura contra Pedro Sánchez.

Feijóo no lo hará porque quiere jugar sobre seguro y no arriesgar demasiado cuando todas las encuestas le son favorables. además, la moción no tiene ninguna posibilidad de prosperar porque los votos de la derecha no dan una mayoría parlamentaria suficiente y es impensable que desde el bloque de la izquierda, especialmente del PSOE, presten esos votos a la derecha para derrotar a Sánchez. La coalición de Gobierno y sus socios suman ya 185 apoyos frente a los 154 rechazos de la derecha parlamentaria

Presentar una moción de censura sin tener los votos suficientes para sacarla adelante y que finalmente sea rechazada en el Congreso de los Diputados lejos de debilitar al Gobierno, lo fortalece. Es preferible que sean los ciudadanos, libre y democráticamente quienes decidan en las urnas.

La moción de censura que llevó a Pedro Sánchez a la presidencia del Gobierno y que provocó la dimisión de Mariano Rajoy y de todo su Gobierno, tras la condena por el caso “Gürtel”, fue posible porque contaba con una mayoría parlamentaria que lo hizo posible. Las circunstancias ahora no son las mismas.