Hay que reconocer el gran poder de movilización que tiene la izquierda en este país. Lo hemos visto estos días durante la manifestación por la sanidad pública que ha tenido lugar en Madrid. Donde aparte de las legítimas reivindicaciones de los profesionales de la sanidad por mejorar sus derechos, podían verse bandera republicanas y pancartas en contra del Gobierno de Ayuso, que poco tenían que ver con el motivo de la movilización que no era otro que defender la sanidad pública de los recortes y por una sanidad pública gratuita, universal y de calidad.

Unidas Podemos ya ha dicho que va a incendiar las calles.

Estamos en plena campaña electoral y la izquierda va a utilizar la crisis sanitaria para derribar al Gobierno de Díaz- Ayuso. Es cierto que la dirigente popular ha gestionado mal la crisis, pero, sobre todo, ha cometido el grave error de culpabilizar a los sanitarios de la situación de precariedad que padecen. Algo a lo que la va a tratar de sacar rédito electoral la izquierda.

Un problema generalizado de toda la sanidad pública que no se circunscribe únicamente a la Comunidad de Madrid. En Valencia las urgencias están saturadas. Hay que esperar varios días para que te den una cama en urgencias. Los pasillos están atiborrados de pacientes. Los médicos están desbordados y falta personal sanitario. En las consultas de atención primaria, sobre todo, en los pueblos hay días en los que no hay ni médico ni enfermera. Para cualquier urgencia tienes que desplazarte varios kilómetros hasta el hospital más próximo. Me comentaba una enfermera que tras más de quince años de ejercer la enfermería sigue sin un contrato fijo y sin cobrar dietas de viaje porque todos los días tiene que desplazarse desde su pueblo hasta la consulta. Solo en gastos de gasolina son alrededor de 800 euros al mes.

Motivos para manifestarse por la sanidad pública los hay en todas las Comunidades Autónomas, independiente del color político, pero ha sido Madrid la que ha centrado todo el debate político sobre los recortes.

La falta de médicos es un problema generalizado en toda España, como lo es el bajo sueldo que perciben los facultativos y las interminables jornadas de trabajo a la que están expuestos. Aunque la sanidad es una competencia transferida a las CCAA es un problema de Estado que debería afrontarse como tal.