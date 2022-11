No habrá comisión de investigación sobre el asalto a la valla fronteriza de Melilla. PP y Vox han votado en contra, apoyando al Gobierno. Los socios de Gobierno, sí han pedido que se investigue lo sucedido en Melilla, donde murieron 23 subsaharianos y resultaron heridas más de un centenar de personas. Un documental de la BBC culpaba al Gobierno español de algunas de esas muertes porque se produjeron en un lugar controlado por las autoridades españolas, según este medio de comunicación.

Entre los socios del Gobierno que han pedido esa comisión de investigación, aparte de Unidas Podemos y ERC, está EH Bildu. Un partido que no solo no ha condenado el terrorismo etarra y los cerca de 800 muertos de la banda terrorista sino que no ha colaborado con la justicia para esclarecer los cerca de 300 asesinatos todavía por resolver a manos de ETA.

Alrededor de 2.000 personas, muchas de ellas armadas con palos, piedras y machetes, protagonizaron un asalto a la valla de Melilla. En los vídeos se puede observar cómo muchas de estas personas murieron por aplastamiento, provocado por la misma avalancha humana.

El ministro del Interior Grande- MarlasKa comparecerá en el Congreso el próximo día 30 para dar las explicaciones oportunas.

Pedro Sánchez siempre ha defendido la actuación de las fuerzas marroquíes y españolas y responsabiliza a las mafias del violento asalto a la valla de Melilla.

Lo que ocurrió la madrugada del 24 de junio fue un ataque violento, masivo y perfectamente organizado contra la integridad territorial de un país como es España. Ante estos hechos, las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado deben defender las fronteras de los ataques violentos con todos los medios legales a su alcance. Si hubo excesos policiales corresponderá a las autoridades judiciales investigarlo.

Se acusa, sin embargo, a las fuerzas marroquíes que no españolas de haber actuado de manera desproporcionada para repeler la agresión. Me pregunto ¿cuál debe ser la respuesta ante un asalto de estas características cuando más de un millar de personas armadas, tratan de entrar ilegalmente y por la fuerza a un país?