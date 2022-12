Magnífica la entrevista que Gonzo le hizo a la exvicepresidenta de la Generalitat Mónica Oltra en el programa “Salvados” de este pasado domingo en la Sexta, donde volvió a alegar en su defensa que todo este proceso judicial es culpa de la extrema derecha y que es víctima de una cacería política por parte de los poderosos para echarla del poder.

Ni una sola palabra de autocrítica, pese a la persistencia del periodista que la puso en más de una ocasión en aprietos, sacando a relucir sus continúas contradicciones, por no decir mentiras.

Mentiras cuando ella misma afirmó que había encargado el informe sobre el abuso, ahora señala que lo dijo para proteger a los funcionarios de sus conselleria, de los que hay 15 imputados; afirmación de la que más tarde se retractaría ante el juez para decir que no había encargado ese informe.

Gonzo fue muy incisivo en sus preguntas que es lo que debe ser cualquier periodista y dejó en evidencia a la ya exvicepresidenta del Consell Mónica Oltra.

Que hubo negligencias en su conselleria por no haber protegido a la menor víctima de abusos sexuales por parte de su ex marido es evidente. Los menores tutelados dependen de su conselleria. Si no se enteraba de lo que ocurría en su conselleria, mal y si lo sabía y no hizo nada por evitarlo, peor. Y eso es lo que trata de averiguar de la justicia.

El problema de Mónica Oltra es que es víctima de sus propias palabras cuando ella misma pedía dimisiones a diestro y siniestro a dirigentes del PP que habían sido imputados. Otra incongruencia en la que cayó fue cuando el periodista le preguntó sobre Francisco Camps y sus continuas peticiones de dimisión tras ser imputado por la justica, pese a ser posteriormente absuelto.

No pudieron faltar las camisetas reivindicativas cuando estaba en la oposición. También Ciudadanos se sumó a esa moda cuando todos los concejales de la formación naranja lucieron una camiseta donde podía leerse: Mónica, vete ya!

El objetivo de aquellas camisetas, como ella mismo explicó en el programa era que Camps compareciera en las Corts para dar todas las explicaciones sobre los casos de corrupción. No recuerdo que Oltra compareciera para dar explicaciones sobre el caso que le ha llevado a ser imputada.

La faltó preguntar si es normal que la menor que era la víctima de los abusos fuera a declarar al juicio esposada.

La crisis de fe a la que aludió cuando Gonzo le preguntó sobre si creía en la justicia, deja a Mónica Oltra muy tocada desde el punto de la credibilidad después de esta entrevista, la primera que ha concedido a un medio de comunicación tras varios meses de silencio y seguramente la última viendo el resultado.