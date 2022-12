Los servicios de urgencia están saturados. En hospitales como La Fe o el General de Valencia hay que esperar hasta cerca de 30 horas para conseguir una cama en urgencias. Hay camas en los pasillos. La gripe, el covid y otros virus están saturando los hospitales valencianos.

La crisis sanitaria no es solo en Madrid, donde se han producido las primeras movilizaciones, con cientos de miles de personas en la calle, reclamando una mejor sanidad pública. Es en toda España. No hay médicos. Faltan camas. Los profesionales sanitarios están desbordados con guardias mal pagadas y absolutamente draconianas. Sobre esta realidad que sacude a toda España, se habla mucho, pero no se actúa para ponerle freno y darle una solución. Parece que nuestros políticos están en otras cosas. La sanidad pública española necesita más inversión y, sobre todo, más sanitarios y mejor pagados para evitar que se marchen de España a otros países donde les pagan mejor. En España se forman, tras más de 12 años de estudio y dedicación y luego se tienen que ir fuera de nuestro país.

Los profesionales sanitarios se jugaron la vida durante los primeros meses de la pandemia, sin apenas equipos de protección. La gente salía a sus balcones a aplaudir a las 8 de la tarde para reconocerles su trabajo y expresarles todo su apoyo. La mejor manera de hacerlo es pagándoles mejor y quitándoles carga de trabajo. No puede ser que un médico de atención primaria tenga que atender en su consulta una media de 50 ó 60 pacientes diarios.

La situación de la sanidad en España es altamente preocupante. Se decía y con razón que tenemos la mejor sanidad del mundo, pero si no la cuidamos de pocos nos sirve.

Mi hermana se cayó el domingo y se rompió la cadera. Llamaron a la ambulancia y tardó más de cuatro horas en llegar al domicilio, cuando de Valencia a Ontinyent hay poco más de 45 minutos. En la ambulancia solo estaba el conductor de la misma y nadie más. No había ni médico ni enfermera que acompañara a mi hermana durante el trayecto hasta Valencia. No pudieron ponerle ningún gotero para calmarle el dolor. Tras llegar al hospital tuvo que esperar varias horas hasta que le dieron una habitación por la tarde. La rotura de la cadera se la produjo el domingo y hasta hoy miércoles no la operan. Mi hermana tiene seguro privado. Se encuentra hospitalizada en un centro concertado, como es el hospital La Salud de Valencia que se encuentra absolutamente saturado y con falta de camas, al igual que el resto de hospitales.