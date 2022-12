Pedro Sánchez, el mismo que anunció que pasaría a la historia por exhumar los restos de Franco, quiere poner orden en Cataluña a base de concesiones a los independistas, pensando que de este modo se van a dar por satisfechos.

Se equivoca el presidente del Gobierno si cree que los independentistas van a renunciar al referéndum de independencia.

Es muy probable que si Sánchez repite como presidente del Gobierno necesite el apoyo de las fuerzas nacionalistas e independentistas como hasta ahora, es decir, de ERC y de EH Bildu.

Como hemos visto durante esta legislatura, los votos de ERC y EH Bildu no son gratis ni son a cambio de un cheque en blanco. La gobernabilidad de España es lo que menos les importa. Ya lo dijo Arnaldo Otegui cuando su formación apoyó los PGE a cambio de acercar los presos de ETA a cárceles próximas al País Vasco.

ERC sabe perfectamente el valor que tienen sus 12 diputados y es probable que en las próximas elecciones generales saquen alguno más, con lo cual su fuerza a la hora de negociar va a ser mayor de lo que es ahora.

Si ERC apoya a Pedro Sánchez para que sea presidente del Gobierno durante los próximos cuatro años va a poner sobre la mesa la celebración de un referéndum de independencia en Cataluña. Si no hay referéndum, no habrá apoyo. ¿Qué hará entonces Sánchez?

A Pedro Sánchez le hemos escuchado decir que no pactaría con Podemos porque no podría dormir por las noches y ahora es socio de Gobierno con tres ministerios y una vicepresidencia. Le hemos escuchado decir que no pactaría con EH Bildu y ahora se ha convertido en socio prioritario para sacar adelante los PGE. También le hemos escuchado decir que no habrá referéndum de independencia ni pactado ni unilateral.Habló de delitos de rebelión y sedición, tras el golpe de Estado del 1-O y ahora esos delitos o se han abolido o se han reformado.

El problema de Pedro Sánchez es que dijo unas cosas cuando era candidato a la presidencia del Gobierno con un programa electoral que no ha cumplido y luego ha hecho todo lo contrario.

¿Cuándo debemos de creerle?