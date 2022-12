El presidente ruso Vladimir Putin ha dicho que está dispuesto a sentarse a negociar la paz, si la OTAN y EEUU dejan de suministrar armamento militar y ayuda económica a Ucrania, pero ni una palabra sobre si piensa retirarse de las zonas ocupadas. Tampoco sobre el cese de los bombardeos sobre objetivos civiles.

Putin no solo está perdiendo la guerra, tampoco puede mantener por mucho más tiempo el enorme gasto que la guerra tiene en las finanzas rusas, sometidas a un embargo económico por parte de Occidente que ha dejado la economía rusa bastante tocada.

Cuando está a punto de cumplirse un año de la invasión rusa no ha habido ningún avance hacia la paz.

Ucrania seguirá defendiéndose de la agresión rusa mientras Occidente siga ayudándole. Y esa ayuda va a seguir llegando porque Europa no puede permitir que un tirano como Putin se salga con la suya, invadiendo un país soberano que quiere decidir libremente sobre su futuro como es Ucrania. De no haber sido por esta ayuda militar, Putin no se hubiera detenido en su ambición expansionista de formar un gran imperio ruso.

El primer paso que debe darse para la búsqueda de una paz duradera en la región es el cese de las hostilidades y un alto el fuego.

La mediación de países como China, India o Turquía es fundamental para alcanzar ese objetivo de una paz duradera. No puede ser que en el centro de Europa y en pleno siglo XXI haya una guerra de estas dimensiones, que ya se ha cobrado miles de muertos, millones de desplazados y ha dejado un país absolutamente destrozado.

Rusia debe retirarse de todos los territorios ocupados y comprometerse a un pacto de no agresión en el futuro. Ucrania debe volver a su situación previa a la invasión.

Nadie pensaba que Putin daría el paso de invadir un país soberano y lo hizo. Cierto que las cosas no le están saliendo como él pensaba, creyendo que Ucrania no iba a oponer la menor resistencia y que se iba a dar un baño entre multitudes. Para su sorpresa se ha encontrado con un ejército y con una población que no se ha achicado ante el todopoderoso ejército ruso, pero solo sobre el papel porque Rusia ha demostrado tener en esta guerra una infraestructura militar bastante obsoleta frente al material bélico que está recibiendo Ucrania de Europa, pero fundamentalmente de EEUU que ha entregado otros 400 millones de dólares en ayuda militar.

Putin sigue teniendo bajo su control el empleo de armamento nuclear. Hasta ahora solo han sido amenazas. Veremos si en su desesperación es capaz de usarlas. Ese es el gran peligro ahora mismo.