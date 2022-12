Fin a un año marcado por la guerra de Ucrania que amenaza con prolongarse en el tiempo, sin esperanzas para una paz duradera que ponga fin a un conflicto que se ha cobrado miles de víctimas y millones de refugiados desde que Putin decidió invadir un país soberano como es Ucrania para anexionarse su territorio. Ucrania, gracias a la ayuda militar de Occidente y EEUU sigue defendiéndose de lo que es claramente una violación del derecho internacional y de los derechos humanos.

La pandemia sigue recordándonos que debemos protegernos, aunque se hayan eliminado todas las medidas restrictivas porque el virus sigue mutando en otras variantes más contagiosas. China ha vuelto a poner al mundo en alerta máxima ante el aumento de casos. Aunque la opacidad informativa en el gigante chino sigue siendo una incógnita del alcance de la nueva ola, algunos países entre ellos España, ya están tomando medidas para controlar la llegada de ciudadanos chinos a Europa que puedan estar contagiados por el virus.

En el terreno político no ha sido un año de consensos sino de mucha crispación y una elevada polarización. Nuestros dirigentes siguen dando muestra de falta de empatía con la opinión pública y a pesar de los innumerables problemas que tenemos por delante son incapaces de ponerse de acuerdo en nada ni siquiera en lo más esencial, tampoco cuando se trata de medidas que ayudan a mejorar, aunque sea mínimamente, la vida de muchos ciudadanos.

La aprobación de leyes como la desaparición del delito de sedición o de la reforma de la malversación han levantado las iras de la oposición que ven una concesión al independentismo para que Sánchez continúe en la Moncloa.

La ley del sí solo es sí sigue produciendo un goteo de excarcelaciones de agresores sexuales y una rebaja de penas, sin que se haya puesto remedio a los errores que contiene y que ya fueron advertidos por el CGPJ.

La sanidad pública se ha lanzado a la calle para reivindicar sus derechos laborales y reclamar mejoras salariales en un colectivo que lo ha dado todo durante la pandemia y que es esencial.

La negativa del PP a renovar el CGPJ que lleva cuatro años bloqueado se ha saldado con la dimisión de su presidente, lo que ha derivado en una crisis institucional que no tiene precedentes en la democracia española.

Ninguno quiere perder su cuota de poder. La mera clasificación entre jueces conservadores y progresistas pone en la picota la independencia del poder judicial que no debería imponerse por cuotas ideológicas sino técnicas y de capacidad profesional.

El presidente del Gobierno Pedro Sánchez trata de sacar fuerzas de un Gobierno aparentemente dividido y con muchas fisuras internas, pero que ha sido capaz de sacar leyes de gran calado social como el SMI, la renta mínima o la reforma laboral que ha conseguido reducir la contratación temporal y el número de desempleados en un contexto de crisis económica generada por la guerra de Ucrania, pero para mí lo más importante de esta ley es que ha sido fruto del consenso entre los agentes sociales, es decir, patronal y sindicatos.

Que esto haya sido posible con un Gobierno y una oposición absolutamente enfrentados demuestra que en política, cuando hay voluntad de las partes, los acuerdos son posibles. Ninguna de las leyes que se han aprobado durante estos tres años de legislatura ha contado con el apoyo de la oposición.

Desde mi modesto punto de vista se deberían hacer más esfuerzos en este sentido para rebajar el clima de crispación y polarización que hay en la política española y que obviamente se expande como la pólvora a la ciudadanía.

Por no hacerlo más largo e ir concluyendo, me quedo con el discurso que pronunció durante esta pasada Nochebuena el Rey Felipe VI donde hizo un llamamiento a la responsabilidad, a la concordia y a fortalecer las instituciones. Creo que ha sido el discurso más duro, pero también más certero y pegado a la realidad que ha pronunciado el monarca desde que asumió la jefatura del Estado, alertando de los riesgos que pueden derivarse de la creciente división social, el deterioro de la convivencia y la erosión de las instituciones. “Una sociedad dividida o enfrentada no avanza, no progresa, ni resuelve bien sus problemas, no genera confianza”. La división hace más frágiles a las democracias; la unión, todo lo contrario, las fortalece”. Deberían prestarle más atención.