Europa y EEUU deben redoblar sus esfuerzos económicos y militares para reforzar al Gobierno de Kiev ante la amenaza de Vladimir Putin.

El presidente ucranio Zelenski se queja y, con razón, del retraso en la llegada de armamento militar para defenderse de la ofensiva rusa que continúa cebándose contra los objetivos civiles. El accidente del helicóptero, cuyas causas faltan todavía por aclarar y tardará tiempo en esclarecerse, donde murió toda la cúpula del ministerio del Interior es un duro revés para el pueblo ucraniano que está resistiendo heroicamente a la invasión rusa de su territorio y cuya población ha sido un ejemplo de lucha y resistencia para el mundo entero.

La guerra terminará cuando Putin reconozca su derrota y se retire de los territorios ocupados.

Cuando está a punto de cumplirse un año desde que comenzó la invasión, con miles de muertos y millones de desplazados, y con una Rusia cada vez más débil en el campo de batalla, Europa y EEUU deberían comprometerse aún más con la ayuda a Ucrania frente al invasor ruso porque no solo está en juego la integridad de Ucrania como estado soberano e independiente también están en juego los valores de las democracias occidentales frente a las amenazas totalitarias rusas.

La OTAN no va a intervenir militarmente en el conflicto porque Ucrania no es un país socio y no tiene obligación de defenderlo, como sí ocurre con el resto de aliados, además del riesgo añadido de que el conflicto se extienda más allá de las fronteras de Ucrania, pero ya que esto no va a ocurrir porque derivaría en un conflicto mundial y Putin lo sabe, los esfuerzos deben centrarse en una mayor cooperación militar para que Ucrania pueda seguir defendiéndose ante la amenaza rusa que en su desesperación va a seguir atacando objetivos civiles para causar el mayor número de muertos posible.