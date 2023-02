Cualquiera que vea las noticias, lea algunos periódicos o escuche a determinados tertulianos parece que el problema de la sanidad pública solo afecte a Madrid y que Isabel Díaz -Ayuso y su Gobierno sean los únicos responsables de la situación. En Valencia, donde gobierna el tripartito: PSPV-Compromís y Unidas Podemos la situación de la sanidad pública es igual de preocupante, solo que los médicos no han salido a la calle a manifestarse, como sí lo han hecho en Madrid. Y lo mismo pasa en el resto de España. Los médicos están desbordados. Las urgencias no funcionan al ritmo que deberían. No hay camas en urgencias. Los pacientes han de esperar muchas horas hasta conseguir una cama. Los médicos de atención primaria tienen que atender una media de setenta u ochenta pacientes diarios, con lo cual no se les presta la atención debida. En las zonas rurales la situación es todavía peor. Faltan médicos. Las guardias son una auténtica locura. Hay que contratar más médicos en lugar de despedirlos. No puede ser que solo nos acordemos de los médicos y del personal sanitario cuando hay una pandemia y salgamos a los balcones a aplaudirles.

La única manera de revertir esta situación es invertir más en la sanidad pública. Haciendo que los médicos se queden en España en lugar de que se vayan a otros países para percibir un mejor sueldo y unos horarios más flexibles. Y eso solo se consigue ofreciéndoles mejores contratos de trabajo y pagándoles mejores sueldos. Pero también los pacientes debemos hacer un uso racional de la sanidad pública. Hay estudios que señalan que un porcentaje muy elevado de las personas que acuden a urgencias o al médico de cabecera lo hacen en situaciones que no revisten gravedad como podría ser un simple constipado o dolor de cabeza. Hay que hacer un buen uso de la sanidad. La colaboración público-privada, que no es lo mismo que privatizar la sanidad es fundamental para desatascar esta situación de colapso sanitario, provocado por la pandemia y por el elevado número de pacientes que acuden a urgencias. De hecho, ya se están derivando pacientes a hospitales privados para poder ser atendidos.