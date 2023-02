¿Qué pretende realmente VOX presentando la moción de censura? Las mociones de censura que son un instrumento que prevé nuestra Constitución y se presentan para cambiar a un presidente del Gobierno. Pedro Sánchez ganó la moción de censura y es el actual presidente del Gobierno. Ganó aquella moción de censura a raíz de conocerse la sentencia del caso Gürtel que condenaba al PP por financiación ilegal, y prosperó porque contó con una mayoría parlamentaria que la apoyó.

En el caso de Vox, no se dan las mismas circunstancias porque no cuenta con una mayoría parlamentaria suficiente. El PP ya ha dicho que no la va a apoyar y lo mismo pasa con el resto de grupos parlamentarios.

Creo que es una moción de censura que pretende debilitar al PP y donde Pedro Sánchez y el gobierno de coalición van a salir reforzados.

Por tanto, esta moción de censura que algunos han calificado de astracanada solo persigue lo que lleva haciendo Vox desde el principio de la legislatura: erosionar las instituciones del Estado en las que no cree y continuar haciendo ruido mediático.

Tampoco entiendo muy bien como una persona como Ramón Tamames, que me merece todos los respetos por su trayectoria política y académica, se ha prestado a este juego más propio de carnavales que de un Parlamento serio y riguroso.