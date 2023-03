Unidas Podemos ya ha dicho que no votará a favor de la reforma de la ley del sí solo es sí que ha presentado el PSOE y que pretende corregir “los efectos no deseados “de esta ley que ha provocado hasta la fecha 721 rebajas de condena y 74 excarcelaciones, según datos del CGPJ.

Con la contundencia de los datos en la mano, la formación morada se niega a corregir los errores que contiene la ley y votará en contra de la reforma porque dice que es volver a la ley de la manada.

La reforma no toca en absoluto el núcleo central de la ley que es el consentimiento, pero sí la horquilla de penas mínimas.

El empecinamiento de Unidas Podemos a no reconocer los errores que contiene la ley es no darse cuenta del daño que está causando. En política cuando uno se equivoca, si no se marcha, al menos, tiene que rectificar.

Corresponde al presidente del Gobierno Pedro Sánchez buscar los apoyos parlamentarios necesarios para frenar el goteo de rebaja de penas y excarcelaciones que se siguen produciendo cuatro meses después de aprobar la ley.

PP, Vox y Ciudadanos han dicho que votarán a favor de reformar la ley. No puede ser que no se haya hecho nada para evitar este desaguisado legislativo que está beneficiando a agresores sexuales y desprotegiendo a las víctimas.

La reforma, si finalmente se aprueba, no va evitar sin embargo que los violadores que se han acogido a la actual ley del sí solo es sí y que han visto reducidas sus penas vuelvan al Código Penal anterior, pero al menos sí va evitar que otros puedan beneficiarse.