El sectarismo de Unidas Podemos y de los ministros socios del Gobierno como Ione Belarra, Yolanda Díaz o Alberto Garzón, votando en contra de la reforma de la ley del solo sí es sí que ha rebajado la condena a más de 720 agresores sexuales y ha puesto en la calle a casi un centenar de violadores retrata a una formación incapaz de reconocer sus propios errores en una ley que es un auténtico disparate legislativo como demuestra “los efectos no deseados de la misma” que ha provocado centenares de rebajas de condenas.

El Gobierno ha hecho bien, aunque un poco tarde, en sacar adelante la reforma, sin contar con el apoyo de Unidas Podemos y buscando una mayoría parlamentaria que lo haga posible contado con los votos de PP, Vox y Ciudadanos.

La ley no toca el núcleo central del consentimiento, que ya existía en el anterior Código Penal que sí diferenciaba entre abuso y agresión sexual. La reforma busca que no se produzcan más rebajas de penas ni más excarcelaciones, aunque desde Unidas Podemos consideran que aumentar las penas no ayuda a reinsertar al delincuente.

El Gobierno ha reaccionado tarde a esta reforma que se tenía que haber corregido desde el minuto uno cuando se produjo la primera rebaja de condena y cuando muchos informes como los de la abogacía del Estado y del CJPJ ya advertían de las consecuencias penales de esta ley.

Como dice el refrán: rectificar de sabios, aunque algunos prefieran seguir perseverando en sus errores.