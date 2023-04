Las entidades financieras siguen sin remunerar los ahorros de sus clientes mediante depósitos o plazos, a pesar de que los tipos de interés siguen al alza. Hoy el Euribor, que es el tipo de interés de referencia para calcular las hipotecas se ha situado en el 3,578%.

Cuando los tipos de interés estaban en tasas negativas y los tenedores de hipotecas a tipo variable no protestaban porque el entorno les era favorable, no así los que las habían contratado a tipo fijo, los bancos argumentaban que con tipos de interés a cero o negativo no podían remunerar las cuentas de sus clientes.

Todos esperábamos que en un entorno de subida de tipos como el actual, los bancos cambiarían de estrategia y remunerarían los ahorros de los impositores. No ha sido así tampoco. Los únicos productos que ofrecen son fondos de inversión con capital garantizado, pero sujeto a los vaivenes del mercado que siempre es inestable.

Es difícil encontrar entidades financieras que paguen el 1%, españolas ninguna, salvo si se trata de dinero que los clientes traen de otro banco, en cuyo caso son algo más generosos.