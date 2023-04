Cuando uno escucha a los periodistas que acuden a las tertulias televisivas o radiofónicas a dar su opinión sobre un determinado tema de actualidad, sabe de antemano cuál va a ser su opinión sobre todo cuando se debaten temas ideológicos o políticos de un determinado partido.

Sabemos quienes apoyan al Gobierno, haga lo que haga y quienes lo van a criticar, haga también lo que haga.

No voy a decir nombres, pero todos sabemos identificar a unos y otros. Y eso no debería ser el periodismo. Una vez le escuché decir a Carlos Alsina que el buen periodista es aquel al que los lectores u oyentes no saben a qué partido vota. Y esa debe ser la esencia del periodismo, actuar como contrapoder y no como voceros del poder de turno.

La otra noche estuvo en el programa que dirige Xabier Fortes, La Noche en 24 horas, el portavoz de Unidas Podemos en las Cortes de Castilla y León, Pablo Fernández.

Era una oportunidad única para preguntarle al responsable de la formación morada sobre la ley del sí solo es sí que ha rebajado la pena a casi un millar de agresores sexuales y ha dejado en la calle a más de un centenar de violadores. Ninguno de los periodistas participantes en la tertulia tuvo en consideración preguntarle sobre este tema que ha causado una gran alarma social en nuestro país, sobre todo, entre las mujeres que han visto como su violador va a salir antes de la cárcel o ya está en la calle. Creo que era obligado preguntarle y más en una televisión pública, cómo es posible que Unidas Podemos, artífice de la ley a través del ministerio de Igualdad de Irene Montero, no haya sido capaz, primero de reconocer los errores que ha cometido impulsando esta ley y segundo en no haber sido capaces de llegar a un acuerdo con el PSOE para parar esta sangría. Prefirieron preguntarle por la plataforma de Yolanda Díaz y sus desacuerdos con Unidas Podemos. Supongo que será porque es el tema que marca la actualidad informativa y una cuestión de cómo violadores y pederastas han visto rebajadas sus condenas por una pifia legislativa como la ley del sí solo es sí sea algo menor.

Tampoco cuando estuvo como invitado el diputado de Compromís Joan Baldoví se le preguntó por la imputación de Mónica Oltra por el presunto encubrimiento de abusos sexuales de su ex marido. Solo Pedro García Cuartango, periodista de ABC le formuló una pregunta relacionada con este tema.

En España hay formidables periodistas y grandes medios de comunicación, pero a veces uno tiene la impresión de que todos obedecen a una determinada línea editorial que les impide trabajar con absoluta libertad.