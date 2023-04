Mientras se debate si esquilmar aún más Doñana de lo que ya está con nuevas extracciones, no llueve ni tampoco los pronósticos son nada halagüeños de que lo haga en las próximas semanas. El campo español agoniza por falta de agua. El invierno ha sido extremadamente seco y la primavera ha empezado con mal pie. 2022 fue el año más cálido y el que acabamos de comenzar tiene toda la pinta de superarlo.

Muchos cultivos como el viñedo, el olivo o el almendro están empezando a padecer un estrés hídrico que puede echar a perder toda la cosecha de la presente campaña y también futura. Por supuesto, el cereal ya se ha perdido completamente. El cereal de invierno como el trigo, la cebada o la avena es ya irrecuperable, incluso aunque lloviera. Desde que se sembró en el mes de noviembre o diciembre apenas ha llovido. Todo el gasto invertido por el agricultor en semillas, abonos, laboreo o gasoil no compensa las ayudas que pueda percibir por la PAC.

Los agricultores no solo han tenido que soportar unos costes de producción muy elevados que no han podido repercutir en sus productos, pese a que el precio de los alimentos en las cadenas de alimentación ha subido exponencialmente y en consecuencia los resultados empresariales de estas empresas, sino que han de hacer frente a unas condiciones meteorológicas totalmente adversas, que como digo, va a poner en peligro no solo la cosecha de sus cultivos sino también las explotaciones agrarias debido a la sequía.

Las zonas con regadío verán encarecerse sus explotaciones debido a un mayor consumo de agua, pero las zonas de secano lo van a pasar realmente mal. La única solución sería la de regar con cubas, lo cual resulta bastante inviable desde el punto de vista económico. Quien suscribe estas líneas ya ha visto tractores con depósitos de agua en sus remolques para reforzar sobre todo las plantaciones jóvenes.

Habría que remontarse muchos años atrás para recordar un año tan seco como este.

El cambio climático que algunos niegan es una consecuencia de este periodo de sequía que estamos padeciendo y lo peor está por llegar.