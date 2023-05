Todos los partidos políticos se suman a las promesas electorales durante la precampaña electoral. Luego si te he visto no me acuerdo. No sé cuántas viviendas lleva prometidas el presidente del Gobierno Pedro Sánchez porque he perdido la cuenta, pero son muchas. Bastantes más de las que va a poder construir. La cuestión es saber por qué no lo hacen cuando gobiernan.

En el caso de Valencia que llevan dos legislaturas gobernando en coalición PSPV-Compromís y Unidas Podemos no han construido ni una sola vivienda social en ocho años, pese a que los alquileres están desorbitados. La solución que se les ha ocurrido en la nueva ley de Vivienda es intervenir los precios en las zonas más tensionadas. Algo que lo único que va a conseguir es que se reduzca la oferta inmobiliaria y florezca un mayor mercado negro del que ya existe. A lo único que se han dedicado durante estos años es a hacer carriles bici y a peatonalizar calles, con dudoso gusto. Valencia ha perdido la oportunidad de celebrar la Copa América por criterios únicamente sectarios. Una celebración que se ha ido a Barcelona y que hubiera generado ingresos importantes para la hostelería y el ocio. La ampliación del Puerto de Valencia sigue paralizada por los mismos motivos de sectarismo. No existe ningún criterio medioambiental que se oponga a esta ampliación, solo el sectarismo de Compromís que prefiere perder eventos de esta naturaleza que son buenos para la ciudad de Valencia antes que buscar una solución que ayude a mejorar el tejido productivo valenciano y cuyas exportaciones son el motor de su economía. Y lo mismo cabe decir del Corredor Mediterráneo. Valencia es hoy una ciudad más insegura que sitúan a la capital del Turia a la cabeza de las ciudades de España más peligrosas por delante incluso de Barcelona, donde los delitos se han disparado cerca del 50% en el último año. La otra noche escuchaba al candidato de Compromís Joan Baldoví que fue entrevistado en la Noche en 24 horas, recordando los casos de corrupción del PP, pero le falló la memoria para no acordarse de su jefa de filas, Mónica Oltra imputada por presuntamente encubrir a su ex marido por los abusos sexuales cometidos contra una menor tutelada. En el tema lingüístico, la persecución que ha sufrido el castellano en todas las instancias públicas, olvidando que existen dos lenguas cooficiales, como son el castellano y el valenciano, han hecho de una cuestión como es la lengua que debería unir, un tema de enfrentamiento permanente.