En el debate de hace unos días que organizó el periódico Las Provincias junto con la COPE con motivo de las elecciones del próximo 28 de mayo hubo dos ausencias muy destacadas. Ni Ximo Puig ni Joan Baldoví acudieron al debate para debatir con el resto de los candidatos a presidir la Generalitat valenciana. Sí asistieron: Mamen Peris por Ciudadanos, Carlos Mazón por el PP, Héctor Illueca por Unidas Podemos y Carlos Flores por Vox.

En el caso del señor Baldoví no es nada nuevo que no acuda a entrevistas a las que ha sido invitado, también ha rechazado ser entrevistado por la 8 Mediterráneo, donde sí han sido entrevistados el resto de candidatos que concurren a estas elecciones o se niegue a responder a periodistas que no son afines. Una práctica que también siguen otros dirigentes políticos de ERC, Junts o EH Bildu. Representantes públicos que, además, lo hacen en la sede de la soberanía popular como es el Congreso de los Diputados y que cobran un sueldo público que le pagamos todos los ciudadanos. Entre sus obligaciones está la de responder a los periodistas y atender a los medios de comunicación.

Más sorprendente, si cabe, es que el presidente de la Generalitat Valencia Ximo Puig haya declinado participar en el debate para explicar sus políticas sobre vivienda, educación o sanidad y rebatir con sus oponentes. Para eso sirven los debates. Aunque muchos electores tengan ya decidido su voto, hay muchos indecisos que en un momento determinado pueden cambiar el sentido de su voto. Además, supongo que entre los lectores u oyentes de Las Provincias o la COPE habrá votantes de todas las ideologías también de Compromís o del PSPV, no solo del PP o de Vox.

Que representantes públicos rechacen a un medio de comunicación como Las Provincias o la COPE o a cualquier otro medio por razones ideológicas es usurpar a los ciudadanos un derecho fundamental como es el derecho a la información.

Es evidente que este debate lo perdieron: Joan Baldoví y Ximo Puig y lo ganaron el resto de candidatos que se emplearon a fondo para explicar sus propuestas y confrontar opiniones.