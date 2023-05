Valencia necesita un cambio este próximo 28 de mayo y esa alternancia debe venir de la mano del PP con una amplia mayoría que le permita gobernar en solitario, sin necesidad de alianzas que pongan en peligro libertades y derechos conseguidos a lo largo de cuarenta años de democracia.

Aunque las encuestas están muy reñidas y señalan un empate técnico entre el bloque de la derecha y la izquierda, la última encuesta de El País y la Ser habla de una posible reedición del pacto del Botánic por una diferencia de un escaño, otras, sin embargo, dan la Generalitat y la alcaldía de Valencia al PP con el apoyo de Vox; la abstención que en las últimas elecciones municipales rozó el 40% siendo la más elevada puede ser el factor determinante en estos comicios para inclinar la balanza en un sentido u en otro.

El llenazo este domingo en la plaza de toros de Valencia donde el PP demostró un gran poder de convocatoria podría ser el inicio de un cambio en la política valenciana, tras ocho años de gobiernos del Botánic que han colocado a Valencia en el furgón de cola de las inversiones.

Desde el punto de vista de la seguridad ciudadana, Valencia encabeza el ranking de ciudades más inseguras de España por delante de Barcelona. Hacen falta más policías en las calles que garanticen la seguridad de nuestros barrios y calles.

Entre las ciudades más sucias de España, Valencia ocupa el segundo lugar, por detrás de Palma de Mallorca.

El acceso a la vivienda se ha convertido en el principal problema de nuestros jóvenes que no pueden independizarse al no tener acceso a una vivienda digna. En ocho años de gobierno PSPV-Compromís-Unidas Podemos no se ha construido ni una sola vivienda social. No hay alquileres sociales accesibles para los jóvenes. La ley de la Vivienda que ha aprobado deprisa y corriendo este Gobierno y que la quieren vender como la panacea a todos los problemas va a dificultar todavía más las cosas, contrayendo la oferta inmobiliaria y haciendo más difícil el alquiler, además de que sean más caros. El mercado se regula solo. Poner tope a los alquileres ha provocado en los países o ciudades donde se ha aplicado, como es el caso de Barcelona, que haya menos oferta y consecuentemente los precios aumenten.

Valencia ha perdido la oportunidad de celebrar la Copa América, únicamente por intereses sectarios que hubiera significado una fuente de ingresos muy importante para nuestra ciudad, sobre todo para el sector del ocio, el turismo y la hostelería, motores de nuestra economía.

El rechazo a la ampliación del Puerto de Valencia por los mismos intereses sectarios del Gobierno del Botánic deja a Valencia en inferioridad de condiciones respecto a Barcelona.

El motor económico de la economía valenciana son sus exportaciones, por eso necesitamos buenas infraestructuras como el Corredor Mediterráneo para que nuestras empresas ganen competitividad y mejoren sus márgenes empresariales.

Algunos partidos como Unidas Podemos han demonizado a los empresarios porque sus empresas ganen dinero. Los empresarios son los que crean riqueza y si sus empresas van bien, contratan personal y contribuyen a la Hacienda Pública pagando más impuestos. Unos impuestos que sirven para financiar las políticas sociales en educación, sanidad o dependencia. Si no les va bien, sencillamente, cierran.

Ha habido motivos más que suficientes para que nuestros sanitarios salieran a la calle para manifestarse en defensa de una mejor sanidad pública, como sí lo han hecho en Madrid. Los servicios de urgencia están saturados, los médicos están mal pagados y la atención primaria no funciona, precisamente por la falta de sanitarios. Se inauguran hospitales, como es el caso de Ontinyent, pero no hay médicos que atiendan a los pacientes. Los problemas de la sanidad pública son generales en toda España, no se centran en una determinada región o comunidad, aunque haya sido Madrid el epicentro de todas la movilizaciones, supongo que mucho tendrá que ver en que este Isabel Díaz Ayuso como presidenta de la Comunidad.

En el tema lingüístico, ha habido una persecución política contra una de las dos lenguas cooficiales que hay en la Comunidad Valenciana como es el castellano hasta el punto de que el valenciano llega a contar más en una oposición que los méritos profesionales. A pesar del enorme déficit de médicos que hay en nuestra comunidad, se valora más que los médicos o profesores sepan hablar valenciano a que tengan una especialidad médica o una buena formación académica.

Valencia se ha convertido desde el punto de vista urbanístico en un auténtico caos. Entrar o salir de la ciudad a una hora punta es desesperante para los miles de conductores que tienen que coger su coche para desplazarse al trabajo, los que tienen la suerte de trabajar. Por no mencionar la tropelía que han cometido con la calle Colón, dejando apenas un carril para vehículos y el resto para autobuses, taxis y aparcamientos de motocicletas, convirtiendo la principal arteria comercial de Valencia en una auténtica ratonera.

El transporte público sigue siendo insuficiente como alternativa al uso del coche. Se han eliminado plazas de aparcamiento, concretamente 11.500 en los últimos siete años y se han hecho multitud de carriles bici y peatonalizado calles, pero no se ha mejorado la línea de cercanías ni la frecuencia de autobuses. Desde algunas poblaciones cercanas a Valencia, el acceso es prácticamente inexistente.

Eso sí, hemos sido los primeros en aplicar la jornada laboral de cuatro días o en celebrar bautizos civiles o la cabalgata de las Reinas Magas.