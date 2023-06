Las últimas lluvias han sentado muy bien al campo español, salvo en aquellos lugares donde las tormentas han ido acompañadas de granizo.

Sólo en el mes de mayo y lo que llevábamos de junio han caído más de 250 litros y se espera que todavía llueva algo más en los próximos días.

La lluvia ha llegado tarde para el cereal, cuya cosecha se da por perdida al cien por cien, con precios por los suelos, pese a la nula producción a nivel nacional que hacía presagiar precios al alza; pero ha sentado muy bien a los cultivos leñosos como: la vid, el almendro o el olivar.

La sequía estaba empezando a hacer estragos en la viña con una brotación muy irregular y desigual. Por suerte se está empezando a recuperar.

Estamos en unos meses cruciales, donde el agricultor se lo juega todo a una carta.

Ahora toca esperar unos días para poder entrar al campo y hacer los tratamientos fitosanitarios necesarios para combatir las plagas. La humedad y los cambios de temperatura van a disparar los hongos en cultivos como la vid, donde el mildiu y el oídio son difíciles de combatir, una vez atacan a la planta.

Los precios siguen estando por los suelos en frutas como el melón o la sandía, cuyos precios no cubren ni de lejos los costes de producción. Un agricultor percibe entre 20 y 30 céntimos por cada kilo de melón o sandía, aunque en los lineales de las grandes superficies, el consumidor paga entre 2,23 y 2,41 el kilo de estas frutas que apetecen tanto en verano en plena canícula. Estos días veíamos como un agricultor de Motril, Granada, regalaba 10.000 kilos de sandías a quien se acercara por sus campos al no tener comprador. La entrada masiva de frutas y verduras de Senegal y Brasil, a precios muchos más bajos, está arruinando el campo español que compite en inferioridad de condiciones respecto a terceros países que no cumplen muchas veces con la normativa sanitaria y cuentan con una mano de obra mucho más barata.