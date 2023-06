Las palabras de Borja Sémper, jefe de campaña del PP, han tenido un efecto inmediato en las filas de Vox, sacrificando a su principal candidato Carlos Flores que finalmente se ha retirado de la batalla política para no entorpecer sus pactos con el PP.

Flores que fue condenado en 2002 por un delito de violencia machista ha dado un paso atrás, no entrando a formar parte del Gobierno valenciano y deja vía libre para que Carlos Mazón sea investido presidente de la Generalitat Valenciana.

Me parece una decisión inteligente la que ha tomado la dirección del partido de Santiago Abascal para no entorpecer la formación del nuevo gobierno de la Generalitat Valenciana que tiene que empezar a trabajar lo antes posible y no puede demorarse más.

Tras el no del PSPV y de Compromís a la investidura de Mazón, el PP tiene las manos libres para negociar con Vox, como lo ha hecho en otras ciudades y CCAA, donde el voto de la formación ultraderechista es necesario para conformar gobiernos.

Flores será el candidato de Vox para las próximas elecciones generales del 23- J. Lo que no termino de entender es por qué no es un buen candidato en Valencia por sus antecedentes de violencia machista y sí lo es para encabezar la lista en el Congreso de los Diputados, donde casi con toda seguridad el PP va a tener que pactar con Vox.

Está muy bien que los partidos políticos tengan sus líneas rojas a la hora de negociar. También las tenía el PSOE con Unidas Podemos y EH Bildu, y al final han dado su apoyo al Gobierno de Pedro Sánchez.

y otra pregunta que también me hago es cómo por unos hechos que ocurrieron hace 21 años, que fueron ya juzgados con la consiguiente condena de cárcel, una persona tiene que seguir viviendo con una condena de por vida cuando ya ha cumplido por ello.