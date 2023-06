Al presidente del PP Alberto Núñez Feijóo le ha faltado claridad para explicar sus pactos con Vox. Si esos acuerdos van a depender del porcentaje de votos que la ultraderecha saque en las urnas, como así parece, que lo diga claramente y no se ande por las ramas.

Núñez Feijóo que ha gobernado en Galicia con cuatro mayorías absolutas y sin los votos de Vox, tiene que hacer frente a una nueva realidad política que es la de conformar mayorías parlamentarias cuando los votos no suman.

En Valencia, el acuerdo se firmó en 48 horas, a pesar de las reticencias de Carlos Mazón a pactar con la ultraderecha, que ha conseguido tres consellerias y una vicepresidencia.

En Extremadura, las cosas siguen en el aire, después de que la candidata del PP María Guardiola haya dicho que no pactara con Vox, salvo acuerdos puntuales. Un discurso que ha repetido durante toda la campaña electoral y por el cual ahora se le acusa de traicionar al votante del PP.

Habrá votantes del PP a los que les parezca un error pactar con Vox y otros que abracen esos pactos.

En Murcia, los votos de Vox no han sido tan determinantes, como sí lo fueron en Valencia y dan un poco de margen a López Miras, que se ha quedado a dos diputados de la mayoría absoluta para gobernar en solitario. Si hay repetición electoral será en todo caso culpa del partido de Santiago Abascal.

El centro del debate político se ha puesto en la violencia machista, que los de Vox siguen negando, como ha vuelto a constatar la presidenta de las Cortes de Aragón, Marta Fernández y donde el PP no puede dar un paso atrás, consolidando y reforzando las políticas de igualdad y de violencia de género que protejan a las mujeres, como por otro lado siempre han hecho los populares.

Anoche durante la entrevista que le hicieron en la Sexta al ex presidente José Luis Rodríguez Zapatero, el periodista José Yélamo le preguntó, si el PSOE se abstendría en la investidura de Feijóo, en el caso de que el PP gane las elecciones para evitar la entrada de Vox en las instituciones. Rodríguez Zapatero fue rotundo y recordó que los socialistas ya lo hicieron con Mariano Rajoy, absteniéndose en la investidura y añadió que ahora no se daban las condiciones para esa abstención. También recordó que el PP prefirió ir a una nueva repetición electoral antes que hacer presidente a Pedro Sánchez.

Me pregunto y sigo con la incógnita ¿qué condiciones deben de darse para que el PSOE, en el caso de que el PP gane las elecciones, se abstenga y permita un gobierno del PP y con ello se evite la entrada de Vox en el Gobierno?

Resulta que si gana la izquierda, sí que puede buscar acuerdos de Gobierno con Unidas Podemos, incluso con ERC o EH Bildu, ahora será con el movimiento Sumar de Yolanda Díaz que defiende un referéndum de autodeterminación en Cataluña, y veremos si Pedro Sánchez que siempre ha rechazado convocar un referéndum en Cataluña porque no tiene cabida en la Constitución, cambia de opinión, como lo hizo con sus socios de Unidas Podemos cuando no le dejaban dormir ni a él ni a la mayoría de los españoles o con de EH Bildu, que hasta entonces era un línea roja que no debía sobrepasarse.

Gane quien gane estas próximas elecciones generales del 23-J, el referéndum de independencia va estar de nuevo encima de la mesa y es muy probable que también tengamos un nuevo plan Ibarretxe, después de la subida de EH Bildu estas pasadas elecciones, donde los abertzales le van comiendo terreno al PNV.

Y es en ese punto, donde tanto el PP como el PSOE no pueden dar ni un paso atrás, asegurando el cumplimiento de nuestra Constitución que garantiza en su artículo 2 la indisoluble unidad de la Nación española.