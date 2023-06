Pedro Sánchez que estos días está de gira televisiva por todas las cadenas y platós de televisión, las que le gustan y las que no, ha acusado al PP, a Vox y a los medios de comunicación de “trumpistas”.

Para el presidente Pedro Sánchez existe una campaña mediática dirigida hacia su persona.

No hay ninguna batalla orquestada desde los medios de comunicación ni los poderes económicos, como sostiene Sánchez, para derrocar a ningún gobierno, lo que sí existe en democracia es el derecho a la crítica política. Los Gobiernos son derrotados en las urnas.

Este mismo discurso de atacar a la prensa y señalar a periodistas es el que utilizaba Donald Trump durante su mandato como presidente de EEUU para arremeter contra todos los medios de comunicación progresistas a los que acusaba de mentir y de inocular el odio al pueblo. Trump acusó a los medios de ser los enemigos del pueblo americano y de difundir noticias falsas. Se parece mucho al lenguaje y al discurso que utiliza Pedro Sánchez para deslegitimar a todos los medios de comunicación españoles a los que acusa de difundir bulos.

Pedro Sánchez ha vetado a medios como ABC, La Razón, El Español, El Mundo, Onda Cero …. para después quejarse de que no tiene derecho de réplica.

España, afortunadamente, es un país garantista en derechos y libertades, donde los medios de comunicación son un ejemplo de pluralidad y de honestidad informativa.

Sánchez no distingue entre la crítica política y el ataque personal. La crítica política en democracia es necesaria.

No sé qué tiene de conservador o de derechas criticar la ley del sí solo es sí, la exclusión del Código Penal del delito de sedición, la reforma de la malversación, los indultos, el cambio de postura sobre el Sáhara o las muertes en la Valla de Melilla.

Todo lo que hace el Gobierno es progresista y quienes criticamos al Gobierno cuando lo hace mal o se equivoca, somos unos fachas.

Estas cosas que he señalado anteriormente y otras que sería muy largo enumerar han ocurrido durante su gobierno y no se trata de bulos ni de noticas falsas. Y es obligación de los periodistas contarlas y opinar sobre ellas. Le guste a Sánchez o no.