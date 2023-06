Sigue la polémica por los pactos entre el PP y Vox. En Valencia fueron suficientes 48 horas para ponerse de acuerdo. En Baleares, los populares gobernaran con un acuerdo programático con la ultraderecha que no entra en el Gobierno balear. En Murcia es probable que gobiernen en solitario mientras que en Extremadura María Guardiola ha pasado de negar cualquier tipo de acuerdo con Vox a sentarse a negociar con el partido de Abascal.

Guardiola hizo campaña diciendo que no era posible pactar nada con aquellos que niegan la violencia machista o tratan mal al inmigrante. La candidata del PP a la presidencia de la Junta de Extremadura ha cambiado radicalmente de opinión, no sé si por criterio propio o porque desde Génova le han leído la cartilla. Mientras PP y Vox tratan de ponerse acuerdo, Fernández Vara ha anunciado que se presentara a la investidura, aún a sabiendas de que va a resultar fallida al no contar con los apoyos suficientes, pese a ser la lista más votada. ¿Se acuerdan cuando el PP decía que tenía que gobernar la lista más votada? En Extremadura han tenido la oportunidad de poner en práctica aquello que decían defender.

El problema de ir dando tantos pasos en falso es que desconcierta al votante del PP. De hecho, las encuestas ya empiezan a anticipar un pequeño retroceso en el voto de los populares después de estas semanas en que se están formando los gobiernos autonómicos y municipales tras las elecciones del 28M.

Núñez Feijóo que ha ido rehuyendo el tema de los pactos con Vox durante toda la campaña electoral se ha encontrado con una realidad electoral que le obliga, quiera o no, a pactar con la ultraderecha.