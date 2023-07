Mentir en política no tiene consecuencias. Se puede mentir impunemente que no pasa nada. Lo hemos visto con el presidente del Gobierno Pedro Sánchez cuando dijo que no pactaría con Unidas Podemos, con EH Bildu o cuando se negaba a conceder los indultos a los políticos catalanes condenados por celebrar un referéndum ilegal en Cataluña.

El último de estos episodios ha tenido como protagonista a la candidata del PP en Extremadura, María Guardiola que juró y perjuro durante toda la campaña electoral y después de esta que no pactaría con la ultraderecha. Ahora ha cambiado totalmente su discurso y ha dicho que su palabra no es “tan importante como el futuro de los extremeños”. Y se ha quedado tan ancha. El pacto con Vox ya se ha cerrado y habrá Gobierno PP-Vox en Extremadura, como lo ha habido en el resto de CCAA donde Vox es decisivo para gobernar. María Guardiola debería dimitir, como deberían hacerlo todos los políticos que dicen una cosa y después hacen la contraria. Cumplir con aquello que se promete es básico para generar confianza. Lo importante en política y en la vida en general es el compromiso que uno asume y que defiende y cumplir con ello, aunque a veces puedas estar equivocado. Cuando un político miente lo que tiene que hacer es marcharse a su casa y eso es lo que debería hacer María Guardiola y otros muchos que como ella han mentido a los ciudadanos. Hay que reivindicar el valor de la palabra porque sin palabra no hay política. Tomo prestadas estas palabras de Alberto Núñez Feijóo que me parecen especialmente importantes en estos momentos, como también lo es el hecho de que no se puede gobernar a cualquier precio. Hay líneas rojas que no se deben traspasar porque por encima de todo están los principios. El verdadero valor de la palabra está en lo que se dice y en lo que se hace. En política no todo vale con tal de llegar al poder. El problema de Núñez Feijóo es que resulta muy difícil creerle después de todos los pactos que han surgido con Vox, tras las elecciones del 28-M que han contado con su beneplácito y que volverá repetir si gana las elecciones.