El líder del PP Alberto Núñez Feijóo va a tener muy complicado, por no decir imposible sacar adelante la investidura después del no rotundo de los nacionalistas vascos. Aún así, Núñez Feijóo dice que lo va a seguir intentando. y se presentará la investidura aunque no tenga los apoyos necesarios.

Si fracasa la investidura de Feijóo será entonces cuando Pedro Sánchez intente formar una mayoría parlamentaria que le asegure la investidura. Tampoco lo va a tener nada fácil Pedro Sánchez que de momento cuenta con los votos de Sumar, EH Bildu, PNV, BNG y probablemente ERC. Falta por ver todavía qué hará Junts, cuyos votos son decisivos para que salga adelante la investidura, pero depender de un partido como Junts es bastante arriesgado. El precio que han puesto los dirigentes de Junts para hacer a Sánchez presidente del Gobierno son absolutamente inasumibles porque hablan de amnistía y referéndum de independencia. Los resultados de estas elecciones generales han cambiado radicalmente el escenario que había en Cataluña hace solo unos años, donde los partidos independentistas han sido los grandes perdedores de estos comicios y donde el PSC ha sido de nuevo la fuerza política más votada. Se confirma así la caída del independentismo que ha perdido apoyo popular. La palabra que mejor define el momento actual es el de incertidumbre porque sencillamente no se sabe lo que va a ocurrir, máxime cuando Junts se ha convertido en árbitro de la situación política española y es absolutamente imprevisible. Si la situación de bloqueo persiste habrá que ir a una nueva repetición electoral que tampoco garantiza un escenario diferente al actual, lo cual penalizaría aún más a los partidos independentistas.