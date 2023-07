Tras el escaño que ha ganado el PP, tras finalizar el recuento de los votos de españoles residentes en el extranjero, lo que complicada aún más la investidura de Pedro Sánchez porque ahora no le valdría la abstención de Junts sino que necesitaría el voto afirmativo de los nacionalistas catalanes; los populares ven ahora con buenos ojos iniciar conversaciones con los antiguos convergentes para obtener su apoyo en la investidura de Alberto Núñez Feijóo. Los convergentes vuelven a tener la llave de la gobernabilidad en España.

El ex presidente catalán Carles Puigdemont que sigue en su refugio de Waterloo ha pasado de ser un fugitivo de la justicia a ser el hombre más deseado de España. No es ninguna casualidad que el juez Llarena haya paralizado la orden de detención contra Puigdemont hasta que se pronuncie la justicia europea.

La situación procesal del ex presidente catalán puede cambiar en cualquier momento. Es evidente que entre las demandas de Junts está el indulto a Puigdemont, pero para que eso ocurra tendrá que ser antes juzgado y condenado, como ocurrió con los políticos catalanes condenados por realizar un referéndum ilegal el 1-O. No puede concederse un indulto, si previamente no ha sido condenado.

Ahora todos quieren sentarse a negociar con el político catalán que sabe perfectamente que ahora mismo está en una posición de mayor fuerza de lo que lo estaría si hubiera una repetición electoral. Por esa misma razón, yo también soy de los que cree que finalmente habrá investidura de Pedro Sánchez con los votos de Junts y del resto de fuerzas independentistas.