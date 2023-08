Tras el no del PNV a la investidura de Alberto Núñez Feijóo que disipa cualquier esperanza de los populares para sacar adelante la investidura del líder del PP, el partido de Carles Puigdemont vuelve a la actualidad política porque de sus votos depende ir o no a una repetición electoral y de que Pedro Sánchez pueda ser reelegido como nuevo presidente del Gobierno.

Junts, la antigua Convergència i Unió, el partido de Jordi Pujol, que representaba los intereses de la derecha burguesa catalana mantiene un discurso más duro que ERC, reclamando la amnistía y la celebración de un referéndum de independencia, algo que los republicanos no tienen ahora mismo encima de la mesa.

La pregunta que me hago como ciudadano es si es legal que la gobernabilidad de un país recaiga en manos de un prófugo de la justicia, que huyó de España escondido en el maletero de un coche para no enfrentarse a un juicio por dar un golpe de Estado y que después de seis años sigue huido de la justicia.

Es complicado entender para cualquier demócrata que la llave de la gobernabilidad recaiga en un partido, cuyo líder sigue refugiado en Waterloo, sin rendir cuentas ante la justicia española y que encima sea quien pone las condiciones para su regreso, sometiendo al Gobierno a un nuevo chantaje.

Una vez retirada su inmunidad como eurodiputado, no hay razones para que no se pida de nuevo su extradición. El juez Llanera ha aplazado la decisión sobre la orden de detención europea de Puigdemont a la espera de que la justicia europea se pronuncie de nuevo sobre la inmunidad de los independentistas fugados. Así llevamos 6 años. El magistrado ya ha aplicado la reforma del Código Penal, aprobada por el Gobierno y no será juzgado por el delito de sedición. Las causas pendientes son por malversación y desobediencia que conlleva inhabilitación, pero no cárcel.

En este sentido, se ha despejado bastante la situación procesal de Puigdemont que se enfrentaba a más años de cárcel antes de que el delito de sedición fuera eliminado del Código Penal. La reforma del delito de malversación también beneficiaría al ex president de la Generalitat.

La pregunta que me hago, dando por hecho que estamos en un sistema parlamentario donde gobierna quien consigue formar una mayoría, es si puede un Gobierno apoyarse en un partido cuyo líder sigue huido de la justicia por perpetrar un golpe de Estado, celebrar un referéndum ilegal y declarar la independencia. Un partido que reniega de la monarquía parlamentaria y del régimen constitucional y que busca la ruptura con España.