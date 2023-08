El Rey Felipe VI ya ha iniciado la ronda de contactos con los diferentes líderes políticos para proponer el candidato a la presidencia del Gobierno. De momento, el PNV ha dicho que no ha tenido ninguna conversación con Pedro Sánchez de cara a una hipotética investidura y pide más tiempo. También han dicho que no apoyarán un gobierno con Vox. Los únicos que se han pronunciado a favor de esa investidura es Sumar. El resto de posibles socios como ERC, Junts o EH Bildu todavía no han dado el sí quiero.

En el lado de la derecha tampoco están las cosas muy claras después de que el PP excluyera a Vox de la Mesa del Congreso. Solo UPN y Coalición Canaria votarían a favor de la investidura del líder popular después de que los canarios hayan dicho que han llegado a un acuerdo con el PP, pero tampoco descartan apoyar a Sánchez, si asume esas mismas reivindicaciones. El coste de ese apoyo es de 200 millones de euros, peccata minuta comparado con lo que piden catalanes y vascos. En el partido de Abascal cada vez hay más voces críticas contra Alberto Núñez Feijóo que trata de jugar a dos bandas para atraer el voto de los nacionalistas vascos. El problema de Núñez Feijóo es que ha llevado una política muy errática con Vox, pactando en CCAA y Ayuntamientos, incluso en aquellos en los que no habían sido la lista más votada, como ocurrió en Extremadura, pese a que el líder popular le ofreció a Sánchez durante el debate cara a cara que firmara un compromiso para que gobernara la lista más votada. Resulta poco creíble pedirlo cuando son los primeros en incumplirlo. María Guardiola tuvo que tragarse sus palabras y meter a Vox en el Gobierno, pese a decir todo lo contrario durante la campaña electoral. Es evidente que recibió órdenes de Génova para formar un gobierno con los ultras. Solo López Miras en Murcia se mantiene en sus trece de gobernar en solitario, so pena de ir a una nueva repetición electoral. Un posible acuerdo de investidura con los independentistas, incluido un prófugo de la justicia como es el ex presidente catalán Carles Puigdemont, ha vuelto a levantar las críticas de García- Page, el único barón socialista que ha conseguido mantener el poder en una CCAA y, además, por mayoría absoluta. El problema del presidente manchego es que esas discrepancias que mantiene con Pedro Sánchez no pasan de las palabras cuando en sus manos está hacer algo más, como es que los ocho diputados manchegos que hay en el Congreso, rompan la disciplina de voto y voten en contra de una investidura de Sánchez apoyada por Junts, ERC o Bildu. Por otro lado, en el supuesto de que salga adelante la investidura de Pedro Sánchez con esos apoyos, la legislatura se presenta muy complicada, con un PP con mayoría absoluta en el Senado y con gobiernos populares en la mayoría de las CCAA.