Se habla mucho del beso de Luis Rubiales a Jennifer Hermoso, de los posibles pactos de investidura y muy poco de economía.

La inflación sigue por las nubes con los precios de los carburantes disparados. El precio de los alimentos, pese a un leve retroceso después de que el Gobierno rebajara el IVA de algunos alimentos básicos, sigue en torno al 11%. Se apuntó a la guerra de Ucrania y al alza de las materias primas como los principales causantes de este alza.

La tasa de desempleo de la que el Gobierno saca pecho sigue situando a España a la cabeza de los países con la tasa de paro más elevada de toda la UE con cerca del 12% frente al 2,9% de Alemania o el 6,3% de Portugal, por citar un vecino próximo con un gobierno socialista.

La trampa está en saber exactamente el número de fijos discontinuos que con la actual reforma laboral no contabilizan como parados, pese a estar desempleados. Es decir, a esos casi 2,7 millones de parados que hay en España habría que sumar la cifra de fijos discontinuos, que seguimos sin conocer.

La reforma laboral ha cambiado el panorama del empleo en España al restringir la posibilidad de hacer contratos temporales. Muchos de estos contratos temporales pasaron a la modalidad de indefinidos fijos discontinuos, de ahí también que el número de contratos temporales haya descendido.

Actualmente se desconoce el dato real de fijos discontinuos, de los que están inactivos y no engrosan las filas del paro. Se calcula que esta cifra podría rondar el medio millón de personas, por lo que las cifras del paro no son reales.

Otro factor que preocupa a las familias españolas es el alza de los tipos de interés y la repercusión que tiene en el cálculo de las hipotecas variables, que son la mayoría que se contratan, elevando la cuota mensual significativamente. Esto unido al elevado precio de los pisos, tanto en alquiler como en compraventa hacen imposible que los jóvenes puedan acceder a una vivienda digna, un derecho que consagra nuestra Constitución.

Los intentos que se han hecho para topar los precios del alquiler, el Gobierno de Ada Colau en Cataluña es un ejemplo, aunque otros como Compromís en Valencia han querido imitar la misma fórmula que han provocado el efecto contrario, es decir, lejos de bajar los alquileres se han encarecido aún más y han generado un mayor mercado negro del que ya existía. Poco se ha hecho en la construcción de viviendas públicas. En los ocho años del Botànic con Joan Ribó como alcalde Valencia no se ha creado ninguna vivienda de protección oficial con alquileres asequibles.

Si hablamos de un sector clave de la economía española como es la agricultura, los agricultores y ganaderos se encuentran en una situación de desamparo total por parte de las diferentes administraciones. No se cumple con la ley de Cadena Alimentaria que prohíbe vender por debajo del precio de coste, no llegan las ayudas prometidas por el Gobierno, se permite la importación masiva de productos procedentes de terceros países que no cumplen con las medidas sanitarias que sí se exige al resto de países y que España cumple escrupulosamente. Los agricultores perciben unos precios ruinosos por sus productos que la mayoría de las veces no llegan ni a cubrir los costes de producción, llevando al sector a una situación límite.

Creo que se debería empezar a hablar de las cosas que realmente preocupan a los españoles y menos de asuntos triviales.