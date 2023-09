El expresident catalán Carles Puigdemont está en una posición de fuerza y no ha cedido ante sus reivindicaciones para apoyar la investidura de Sánchez y así lo ha demostrado utilizando un tono desafiante en la rueda de prensa de ayer después de que se reuniera con la ministra de Trabajo en funciones Yolanda Díaz. Aunque no ha hablado de referéndum de independencia, sí lo ha hecho de amnistía para los líderes políticos catalanes condenados por el “procés”. También que su partido no renuncia a la vía unilateral.

Son muchos los líderes políticos socialistas que se han manifestado en contra de aprobar una ley de amnistía para los condenados por el “procés”, entre ellos, el ex presidente del Gobierno Felipe González o ex ministros como Virgilio Zapatero. Ni la amnistía ni el referéndum caben en la Constitución. La amnistía es reconocer que no existieron esos delitos y que, por tanto, fue legal. Es revestir de legalidad unos hechos que estaban castigados en el Código Penal como delitos de sedición y rebelión antes de la reforma que introdujo el Gobierno. Unos hechos por los que fueron juzgados y condenados los políticos catalanes que posteriormente fueron absueltos por el Gobierno. Las reivindicaciones de Puigdemont son absolutamente inasumibles en un Estado de derecho que garantiza la igualdad entre todos los españoles. El Gobierno no debería sentarse a negociar con quien ha subvertido el orden constitucional, celebrando un referéndum ilegal y declarando la independencia. Ante el nuevo mapa político que se abre en España tras las elecciones del 23-J, los dos grandes partidos constitucionalistas, como son el PSOE y el PP deberían hacer esfuerzos para llegar a un gran acuerdo de Estado que permita la gobernabilidad de España, sin tener que depender de las fuerzas independentistas, que quieren marcar la hoja de ruta de la nueva legislatura con una reforma del modelo territorial que puede acabar con la integridad territorial de España. Ahora mismo existe una mayoría parlamentaria entre PP y PSOE con 258 diputados para dejar fuera al independentismo. Sentido de Estado es lo que hay que pedir a los dos grandes partidos. No puede ser que este país dependa de la voluntad de siete diputados, cuyo líder es un prófugo de la justicia, procesado por malversación. La imagen de la ministra de Trabajo Yolanda Díaz, rindiendo pleitesía a un tipo que dio un golpe de Estado, es la claudicación de un gobierno que es capaz de cualquier cosa para sacar adelante la investidura. O hay acuerdo entre los dos grandes partidos o se debería ir a una nueva convocatoria electoral.