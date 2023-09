El Gobierno ya trabaja para una Ley de Amnistía que contente a Puigdemont. La prensa mediática adicta al régimen sanchista ya está creando un clima de opinión proclive a la Ley de Amnistía. Lo venderán como un paso más hacia la pacificación de Cataluña, como hicieron con los indultos.

El Gobierno cedió en los indultos, en la sedición, la malversación y lo hará con la amnistía para recoger los apoyos necesarios que hagan a Pedro Sánchez presidente del Gobierno.

El líder del PP Alberto Núñez Feijóo ha vuelto a pedir una nueva reunión con Sánchez para acordar un pacto de Estado que aborde el problema territorial. Oferta que caerá en saco roto como todas las demás.

La Constitución es el marco legal donde deben abordarse estas cuestiones. Fuera de la Constitución no hay margen para la negociación.

El presidente del Gobierno en funciones Pedro Sánchez tiene muy claro tres cosas. La primera que no habrá repetición electoral porque eso no le beneficiaría, la segunda que no quiere ningún acuerdo con el PP y, por último, que no hay obstáculos con los independentistas para la investidura. No los hubo cuando pactó con Unidas Podemos, metiéndolo en el Gobierno y haciendo vicepresidente a Pablo Iglesias y ministra a Irene Montero. Tampoco con ERC y EH Bildu que le dieron soporte durante toda la legislatura pasada.

Blanquear a un prófugo de la justica como es Carles Puigdemont, representante de la derecha nacionalista catalana, es la nueva forma que tiene la izquierda de entender el progresismo.