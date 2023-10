Hasta ahora todo son especulaciones sobre una hipotética Ley de Amnistía. El presidente del gobierno en funciones Pedro Sánchez ha hablado de “generosidad”, pero sin mencionar la palabra amnistía.

Tras la investidura fallida del líder del PP Alberto Núñez Feijóo empieza el tiempo de Pedro Sánchez para tratar de formar una mayoría parlamentaria. Sánchez ha comenzado la ronda de contactos con todos los partidos políticos, salvo con Vox que directamente lo ha excluido de las conversaciones. La primera reunión ha sido con Sumar, donde a pesar de la teatralización de Yolanda Díaz que dice estar todavía lejos de un acuerdo, nadie duda a estas alturas de que volverán a ser socios de Gobierno, si Sánchez consigue sacar adelante su investidura. El único escollo de esta negociación puede ser con uno de los socios de Sumar, como es Unidas Podemos que sigue exigiendo la cartera de Igualdad y al frente de la misma a Irene Montero. Anoche escuchábamos al portavoz de la formación morada Pablo Fernández que tras calificar de esperpento a Alberto Núñez Feijóo por su entrevista con Carlos Alsina y mostrar malas maneras con el director de El Español, Pedro J. Ramírez al que acusó de estar detrás de todas las informaciones falsas y bulos publicados en este medio de comunicación contra Unidas Podemos, se deshizo en elogios hacia Irene Montero a la que calificó como la mejor ministra de Igualdad de la democracia. También defendió la Ley de sí solo es sí que ha rebajado condenas a agresores sexuales y ha puesto en libertad a más de un centenar. La culpa, cómo no, de los jueces.

Comienza la cuenta atrás para Pedro Sánchez, una vez ha sido designado como candidato por el jefe del Estado Felipe VI.

La Ley de Amnistía y el referéndum de independencia son dos de las reivindicaciones que han puesto sobre la mesa, tanto Junts como ERC para investir a Sánchez como presidente del Gobierno.

Unas negociaciones que no van a resultar nada fáciles porque tanto Junts como ERC siguen impertérritos en sus exigencias, sin ofrecer nada a cambio.

Vista como vistan la Ley de Amnistía y la llamen como la llamen, utilizando todo tipo de eufemismos, todos sabemos lo que es una amnistía y no es otra cosa que eliminar la existencia de un delito y dejarlo sin consecuencias penales. El ex president catalán Carles Puigdemont podría regresar a España, como si nada hubiera ocurrido el 1-O. En su caso, además, sin ser juzgado por los tribunales de justicia españoles.

Ya no es una cuestión solo de si la amnistía es constitucional o no, hay argumentos para todos los gustos, es que conceder una amnistía en una democracia es cargarse la separación de poderes. Es reconocer que lo que hicieron los condenados por el “proces” fue legal y los equivocados fuimos el resto de españoles que actuamos de acuerdo a la ley. Y si fue legal atentar contra las instituciones del Estado y el estado de Derecho, tienen toda la legitimidad para volver a hacerlo.

Es difícil entender incluso para muchos votantes socialistas que esto pueda ocurrir en las próximas semanas. El tema de la amnistía no estaría sobre la mesa, si Pedro Sánchez no necesitara los votos de los independentistas para ser investido presidente del Gobierno. Por tanto, no es una decisión que afecte al interés general sino a un interéspuramente partidista.