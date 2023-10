El presidente del Gobierno en funciones Pedro Sánchez está concluyendo su ronda de contactos con las diferentes formaciones políticas de cara a la investidura. Esta semana se ha reunido con ERC y la próxima lo hará con Junts. A los republicanos hay que reconocerles que siempre han sido muy claritos en sus reivindicaciones: amnistía y referéndum. Quién sí ha cambiado de opinión es el presidente Sánchez que ha pasado de condenar los indultos a concederlos y de considerar como delito de rebelión y sedición los hechos ocurridos el 1-O a eliminar la sedición del Código Penal y a reformar la malversación.

Los republicanos ya le han dicho que lo que se está negociando ahora es la investidura. Cosa distinta es la legislatura que no se la prometen nada fácil.

El Gobierno mandará a un representante a Bruselas para hablar con el fugado Carles Puigdemont. No irá Sánchez para no salir en la foto. La amnistía ya no es un problema para el Gobierno y lo que antes era inconstitucional ahora ya no lo es. De modo que no tardaremos en ver al ex president catalán en España, sin ser juzgado y cómo si nada hubiera ocurrido.

Los siete votos de Junts que necesita Sánchez para ser investido presidente del Gobierno es la única razón de esta Ley de Amnistía que prepara el Gobierno y que nada tiene que ver con la que se aprobó en 1977 que supuso un cambio de régimen de la dictadura a la democracia y que ayudó a la reconciliación entre españoles, tras una terrible Guerra Civil.

La que baraja aplicar ahora el Gobierno no tiene nada que ver con aquella ley de Amnistía de 1977.

La amnistía a diferencia del indulto borra el delito. Y esto es muy grave que ocurra, teniendo en cuenta los graves delitos que cometieron cuando declararon de forma unilateral la independencia. Hechos por los que fueron juzgados y condenados, salvo el prófugo Puigdemont que huyó escondido en el maletero de un coche para no rendir cuentas ante la justicia y seis años después sigue en su refugio dorado de Waterloo, que aún no sabemos quién se lo paga.

Concederles ahora la amnistía es tanto como reconocer que los tribunales de Justicia se equivocaron en sus resoluciones judiciales y no deberían haber sido condenados.

El indulto que aprobó el Gobierno, sí que reconoce los delitos y mantiene la inhabilitación para ocupar cargo público a los condenados por el “procés”, según la condena del Tribunal Supremo. En el caso de Oriol Junqueras la inhabilitación era hasta el año 2031. Si se aprueba la amnistía, tanto Junqueras como el resto de políticos catalanes condenados por el “procés” podrán volver a ocupar cargo público y, por tanto, presentarse a las elecciones. En el caso, de Carles Puigdemont no tendría ni que ser juzgado.

Carta libre para volver a declarar la independencia de manera unilateral a lo cual no han renunciado.