No me gusta que piten a Pedro Sánchez ni a ningún otro presidente del Gobierno porque el cargo institucional que representa merece un respeto.

Se puede criticar a Sánchez por muchas razones y la crítica política es legítima y necesaria, pero la mala educación de algunos ciudadanos que cada 12 de octubre utilizan la Fiesta Nacional para insultar al presidente del Gobierno al grito de ¡que te vote Txapote!, que se ha convertido en una consigna del PP es un fiel exponente de la sociedad que estamos creando entre todos.

Desde el PP no solo no condenan estos actos sino que los alientan afirmando que forman parte del descontento ciudadano. Hay muchas maneras de que los ciudadanos expresen su malestar. El insulto y la mala educación no son formas.