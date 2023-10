Las conversaciones entre el Gobierno y el resto de grupos parlamentarios, especialmente con ERC y Junts para sacar adelante la investidura de Pedro Sánchez siguen manteniéndose dentro de un absoluto secretismo. No ha habido declaraciones del presidente en funciones a los medios de comunicación, tal como prometió después de la investidura fallida del líder del PP Alberto Núñez Feijóo.

En un asunto tan importante como es una ley de amnistía debería haber una mayor transparencia para conocer los términos de la negociación.

Los independistas dan por hecho que habrá ley de amnistía y siguen tensando la cuerda con el referéndum de independencia.

Sánchez que criticó que Alberto Núñez Feijóo hiciera perder el tiempo a los españoles ante una investidura que no iba a salir adelante al no contar con los apoyos suficientes, tampoco tiene de momento asegurado los votos. La pugna entre ERC y Junts para ver quién de los dos saca más tajada de la debilidad del Gobierno está retrasando una investidura que se preveía para el mes de octubre y que el mejor de los casos no se producirá hasta mediados de noviembre, casi terminando el plazo para convocar unas nuevas elecciones.

El escenario de una repetición electoral solo se dará si a Pedro Sánchez le van bien las encuestas y, de momento, la que ha publicado el CIS habla de un empate técnico entre el PP y el PSOE.