Los actos violentos de la manifestación de ayer en Madrid no representan a la inmensa mayoría de los ciudadanos, más de 7.000, que acudieron a la misma de forma pacífica y reivindicativa contra la cesión a los independentistas catalanes y en contra de la Ley de Amnistía. En todas las manifestaciones se infiltra gente violenta que busca provocar disturbios y convertirse en protagonistas de la noticia. Las palabras del líder de Vox Santiago Abascal instando a las fuerzas de seguridad del Estado a no cumplir con las órdenes de la policía ayudan muy poco a calmar los ánimos y no sé hasta qué punto pueden ser constitutivas de delito.

La protesta transcurrió de manera pacífica hasta que un grupo de violentos que nada tenían que ver con las consignas que se coreaban ni con el espíritu de la manifestación , decidió enfrentarse a la policía, lanzándoles botellas, piedras y todo tipo de objetos contundentes. Hubo quema de contenedores y cargas policiales. También los violentos la tomaron contra los periodistas que estaban cubriendo la marcha. La respuesta del PP manifestada a través de un tuit como hizo el propio Feijóo debería haber sido más contundente, condenando estos hechos violentos que se produjeron frente a la sede del PSOE en la calle Ferraz. Hoy ha salido la presidente de la Comunidad de Madrid Isabel Díaz Ayuso, cuyas primeras palabras han sido para condenar los hechos ocurridos en la tarde de ayer en Madrid y mostrar su apoyo a los que se manifestaron pacíficamente en defensa de la democracia. Esta nueva forma de protesta que consiste en rodear instituciones o sedes de partidos políticos que puso de moda la izquierda radical de Unidas Podemos, rodeando el Congreso de los Diputados en la investidura de Marino Rajoy o el Parlamento andaluz durante la toma de posesión de Juanma Moreno Bonilla como presidente de la Junta de Andalucía, también los escraches, jarabe democrático para los morados, persiguiendo a políticos en el ámbito privado, no son la mejor forma de reivindicar el descontento social, que, sin duda, tiene otros cauces más democráticos que la coacción.