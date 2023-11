Muchos votantes y simpatizantes socialistas, también dirigentes como Emiliano García- Page, no entienden el pacto al que ha llegado Pedro Sánchez con los independentistas para asegurarse la poltrona. El momento actual requiere pasar de las palabras a los hechos. Los socialistas castellanomanchegos cuentan con 8 diputados en el Congreso de los Diputados. A lo mejor es el momento de saltarse la disciplina de voto y votar en consecuencia, no avalando una investidura pergeñada desde la mentira.

El programa electoral con el que los socialistas se presentaron en las pasadas elecciones generales del 23-J, en ningún momento recogía nada de lo que se ha negociado con los independentistas. En este sentido es un fraude electoral en toda regla porque ha mentido a sus votantes, engañando a su electorado. Uno no puede presentarse a unas elecciones con un programa político y luego hacer todo lo contrario de lo que has prometido en campaña. En ese programa no se hablaba de ley de amnistía ni de referéndum ni de la cesión de tributos y la condonación de la deuda de 15.000 millones de euros a Cataluña. Un acuerdo absolutamente insolidario con el resto de CCAA, como la valenciana que lleva años en el furgón de cola de las inversiones del Estado y absolutamente infrafinanciada.

A mis sesenta y pocos años no he vivido un momento tan peligroso para nuestra democracia como el que está atravesando España en estos momentos. La polarización política se ha trasladado a la calle. Estos días estamos viendo manifestaciones en toda España que acaban en graves algaradas con violentos disturbios callejeros. Hay un descontento social cada vez mayor como consecuencia de la deriva totalitaria del principal partido del Gobierno.

El PSOE que ha sido un partido de Estado, constitucionalista, europeísta, defensor de la economía de libre mercado y de las libertades, absolutamente equiparable a los partidos socialdemócratas europeos como el SPD alemán ha perdido gran parte de los valores que defendía para alinearse con la extrema izquierda y con los independentistas que llevan a España a un callejón sin salida.

Fruto de esta deriva que comenzó con José Luis Rodríguez Zapatero, el peor presidente de la democracia española, ha sido con Pedro Sánchez donde ha adquirido proporciones inimaginables desde sus pactos con Unidas Podemos, EH Bildu y ahora con el independentismo catalán, sacando de la chistera una ley de amnistía que borra los delitos que cometieron los políticos catalanes contra la España constitucional y el estado de Derecho. Ante estos hechos uno no puede permanecer callado. Este próximo domingo día 12 todos a la calle a manifestarse pacíficamente contra el acuerdo de la vergüenza.