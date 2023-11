El discurso de Santiago Abascal ayer en el Congreso de los Diputados durante la investidura de Pedro Sánchez, comparando a Sánchez con Hitler y acusándolo de cometer un golpe de Estado que fueron retiradas del diario de sesiones no porque Abascal se retractara de ellas sino porque la presidenta del Congreso de los Diputados Francina Armengol en el ejercicio de sus funciones ordenó retirarlas, no solo incitan al odio como recordó Patxi López, animan a distorsionar la realidad y a que la crispación se traslade a la calle. Tras el discurso de Abascal, los diputados de Vox abandonaron el Congreso para ir a manifestarse a Ferraz, abandonando sus deberes como parlamentarios.

Yo me he manifestado claramente en contra de la ley de amnistía y de los pactos con los independentistas, pero eso no supone calificar la situación actual de dictadura, golpe de Estado o decir que el Gobierno es ilegítimo e ilegal.

En un sistema parlamentario como el español al presidente del Gobierno lo elije el Congreso de los Diputados. El líder del PP Alberto Núñez Feijóo que se presentó a la investidura tras ganar las elecciones no fue capaz de conseguir una mayoría parlamentaria y fracasó en su investidura.

Hoy, previsiblemente, saldrá elegido Pedro Sánchez como presidente del Gobierno, refrendado por 179 diputados, la mayoría absoluta son 176, y eso en una democracia le convierte en un presidente legal y legítimo.

Como demócrata que soy desearle al nuevo Gobierno mucha suerte y que acierte en las decisiones que tome porque eso redundará en beneficio de todos. También de los que no hemos votado a Pedro Sánchez, pero queremos un país que mire hacia el futuro con esperanza, sin odios ni rencores.