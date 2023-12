Parece un juego de palabras el titular de estas líneas, pero no lo es. Absoluto secretismo en tono a las negociaciones entre el Gobierno y Junts que estos días se han reunido en Ginebra. No se sabe nada del mediador internacional o como se le quiera llamar ni del contenido de las negociaciones. Ya es bastante esperpéntico que tengan que reunirse fuera de España por la falta de confianza que se tienen ambos. Pocas esperanzas de cómo va a discurrir la legislatura entre dos socios que desconfían el uno del otro. Incluso el propio Carles Puigdemont ha amenazado con votar una hipotética moción de censura con el PP para echar a Sánchez del Gobierno, si este no cumple sus compromisos de lo pactado en la investidura, que entiendo tienen que ir por la convocatoria de un referéndum de independencia.

En medio de esa desconfianza mutua que se profesan ambos ha echado a andar la décimo quinta legislatura con la ausencia en el Parlamento de los partidos independentistas, socios del actual Gobierno progresista como ERC, Junts, EH Bildu o BNG, el PNV asistió aunque no aplaudió el discurso del rey Felipe VI, que siguen confundiendo sus principios republicanos con sus obligaciones institucionales. Hubiera sido un buen ejercicio de democracia que el día que se inaugura la legislatura hubieran estado presentes todas las fuerzas políticas del arco parlamentario, aunque eso en los tiempos que corren es mucho pedir.